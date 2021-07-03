Украинские рыбаки терпели бедствие в Черном море: РФ заявила о помощи, когда их уже спасли

Рыболовецкое судно было обесточено и потеряло управление, его несло в открытое море. Моряки подали сигнал SOS.
Ночью 3 июля в Черном море вблизи Тендеровской косы терпело бедствие украинское рыболовецкое судно. Однако корабли Российской Федерации игнорировали сигнал "SOS", хотя росСМИ отчитались, что корабли пограничной службы РФ выдвинулись на помощь.
В Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили, что распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовецкому судну ОД-2592 является очередным информационным мероприятием РФ. Информацию Россия распространила, когда судно уже буксировал корабль морской охраны Государственной погранслужбы Украины в порт приписки Очаков.
"Названные в российских информационных вбросах ракетный крейсер "Ивановец" Черноморского флота и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала "SOS", - отметили в ведомстве.
Министерство внутренних дел Украины сообщило, что рыбаков спас экипаж катера морской охраны "Балаклава".
Около 02:40 часов в радиоэфире появилось сообщение от экипажа гражданского судна, направлявшегося в сторону Грузии. Сообщалось, что фелюга (небольшое парусное или моторное судно) подает сигнал бедствия. Рыбаки отправились на промысел из Очакова, однако через некоторое время произошла техническая неисправность, обесточенное судно потеряло управление. Ветром их начало относить в открытое море.
Катер Одесского пограничного отряда выдвинулся в указанный район. Почти в 25 морских милях к югу от Тендровской косы моряки-пограничники обнаружили рыболовецкое судно.
При этом экипаж "Балаклавы" не заметил никаких российских военных или пограничных кораблей, которые, по сообщениям некоторых российских информационных ресурсов, якобы пришли на помощь украинским рыбакам.
"Обстрел" британского эсминца Defender - о чем ранее сообщал Главред:
- 23 июня росСМИ сообщили, что возле берегов оккупированного РФ Крыма в Черном море сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности якобы сделали "предупредительные" выстрелы в сторону британского эсминца Defender.
- ФСБшники открывали огонь возле мыса Фиолент, поскольку эсминец "пересек границу РФ". Также с целью "предупреждения" по курсу Defender метнул бомбы военный самолет Су-24М.
- Российская сторона утверждает, что после таких мер эсминец покинул границы "территориального моря" РФ.
- Позже в МИД Украины и Минобороны Британии отреагировали на заявление России про обстрел британского эсминца Defender. Россияне, по-видимому, стреляли "невидимыми бомбами", так как британская сторона никаких атак не зафиксировала.