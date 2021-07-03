Украинские рыбаки терпели бедствие в Черном море: РФ заявила о помощи, когда их уже спасли

Украинских рыбаков спас экипаж катера морской охраны Балаклава / Фото dpsu.gov.ua/ua

Ночью 3 июля в Черном море вблизи Тендеровской косы терпело бедствие украинское рыболовецкое судно. Однако корабли Российской Федерации игнорировали сигнал "SOS", хотя росСМИ отчитались, что корабли пограничной службы РФ выдвинулись на помощь.

В Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили, что распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовецкому судну ОД-2592 является очередным информационным мероприятием РФ. Информацию Россия распространила, когда судно уже буксировал корабль морской охраны Государственной погранслужбы Украины в порт приписки Очаков.

"Названные в российских информационных вбросах ракетный крейсер "Ивановец" Черноморского флота и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала "SOS", - отметили в ведомстве.

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что рыбаков спас экипаж катера морской охраны "Балаклава".

Около 02:40 часов в радиоэфире появилось сообщение от экипажа гражданского судна, направлявшегося в сторону Грузии. Сообщалось, что фелюга (небольшое парусное или моторное судно) подает сигнал бедствия. Рыбаки отправились на промысел из Очакова, однако через некоторое время произошла техническая неисправность, обесточенное судно потеряло управление. Ветром их начало относить в открытое море.

Катер Одесского пограничного отряда выдвинулся в указанный район. Почти в 25 морских милях к югу от Тендровской косы моряки-пограничники обнаружили рыболовецкое судно.

При этом экипаж "Балаклавы" не заметил никаких российских военных или пограничных кораблей, которые, по сообщениям некоторых российских информационных ресурсов, якобы пришли на помощь украинским рыбакам.

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