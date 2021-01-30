Украинских моряков освободили из пиратского плена

Украинцев освободили из пиратского плена / УНИАН

В субботу, 30 января, в Нигерии из плена пиратов были освобождены шестеро украинских моряков.

"Сегодня были освобождены 6 украинских моряков - членов экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии", - написал президент Владимир Зеленский в Instagram.

Также, президент сообщил, что моряки сейчас в безопасности и ожидается их прибытие в Украину.

Владимир Зеленский также поблагодарил украинских дипломатов и всех, кто был причастен к освобождению моряков.