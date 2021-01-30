Украинских моряков освободили из пиратского плена

Моряки сейчас в безопасности и ожидается их прибытие в Украину.
В субботу, 30 января, в Нигерии из плена пиратов были освобождены шестеро украинских моряков.
"Сегодня были освобождены 6 украинских моряков - членов экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии", - написал президент Владимир Зеленский в Instagram.
Также, президент сообщил, что моряки сейчас в безопасности и ожидается их прибытие в Украину.
Владимир Зеленский также поблагодарил украинских дипломатов и всех, кто был причастен к освобождению моряков.
- Напомним, у берегов Нигерии пиратами захвачено судно, на борту которого находились десять членов экипажа, среди которых граждане Грузии, Филиппин и Украины.
- Напомним, в компании Bourbon Offshore сообщили о том, что судно Bourbon Rhode, которое исчезло в Атлантическом океане недалеко от Мартиники, затонуло.
- Как ранее сообщалось, в Атлантическом океане недалеко от Мартиники исчезло судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины.
Автор: Екатерина Трохимчук