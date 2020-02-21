У берегов Нигерии похищено судно с украинцем на борту

Пираты захватили танкер с украинцем / УНИАН

У берегов Нигерии пиратами захвачено судно, на борту которого находились десять членов экипажа, среди которых граждане Грузии, Филиппин и Украины.

Как сообщает грузинская телекомпания Рустави-2, вооруженные пираты напали на танкер Alpine Penelop, который шел под флагом Либерии.

Инцидент произошел возле нигерийского порта Лагос. Всего на борту судна находилось 24 члена экипажа.

Как информирует УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что на борту захваченного танкера находился украинец. Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев отметил, что сейчас местонахождение похищенных моряков неизвестно. Оперативную группу для освобождения членов экипажа создала компания-судовладелец.

В МИД сообщают, что корабль принадлежит греческой компании Goldenport Shipmanagement LTD. Для спасения соотечественника посольство Украины в Греции поддерживает связь с судовладельцем. Родственники похищенного украинца уже проинформированы о происшествии.

Дипломаты заверили, что специалисты уже установили контакт с похитителями, они будут заниматься переговорами относительно освобождения. В МИД заверили, что держат ситуацию на контроле.

Между тем, в Грузии сообщили, что на борту захваченного танкера находилось четверо граждан их страны.

Напомним, в компании Bourbon Offshore сообщили о том, что судно Bourbon Rhode, которое исчезло в Атлантическом океане недалеко от Мартиники, затонуло.

Как ранее сообщалось, в Атлантическом океане недалеко от Мартиники исчезло судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины.