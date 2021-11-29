Умер мгновенно: в Кривом Роге COVID-пациент выпрыгнул с 8 этажа больницы

В Кривом Роге совершил самоубийство пациент COVID-отделения / "Свои. Кривой Рог"

В Кривом Роге пациент больницы, которая лечит больных с коронавирусом, покончил жизнь самоубийством. 64-летний мужчина выпрыгнул из окна восьмого этажа медучреждения.

В результате падения мужчина получил смертельные травмы. Спасти его было невозможно – врачи сразу констатировали смерть, сообщает издание "Свои. Кривой Рог".

Трагедия произошла в городской больнице №16. Медики рассказали, что пациент лечился от COVID-19, однако у него был ряд тяжелых болезней. Среди них – хроническая энцефалопатия на фоне генерализованного атеросклероза. По словам врачей, такое заболевание может вызвать различные нарушения в поведении.

Напомним, ранее на Волыни выпрыгнул из окна пациент COVID-отделения. 78-летний мужчина совершил самоубийство после телефонного разговора с дочкой накануне дня, когда его должны были выписать. По словам соседа по палате, все произошло за считанные минуты.

Также ранее сообщалось, что российский турист совершил самоубийство на борту самолета. Он заперся в туалете и повесился. Из-за чрезвычайного происшествия авиасудну пришлось совершить экстренную посадку.

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