"Любимая забава — е*ать лучших": Легендарный актер вступился за Усика и Ломаченко

Алексей Горбунов / УНИАН

Легендарный актер и уроженец Киева Алексей Горбунов, который после Евромайдана покинул Россию и тамошний кинематограф, оказал словесную поддержку боксерам Василию Ломаченко и Александру Усику.

В интервью проекту SportArenaTV на YouTube он объяснил, что является фанатом мастерства и таланта боксеров и ему безразлично, что "говорят политики и телевизор".

"Я человек творческий и на своей шкуре это испытал. Что-то сказал, и начинают обсасывать со всех сторон. Какого? Вы смотрите, что я делаю. У нас любимая забава — е*ать лучших. Тех, кто лучший в этой стране, и со знаменем Украины показывают, что мы драться умеем, петь и в кино играть", — заявил Горбунов.

Он утверждает, что спортсмены и актеры имеют право высказывать любые свои мысли ‒ они заслужили его своей работой и достижениями.

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Напомним, ранее, 6 мая, стало известно, что Александр Усик и Василий Ломаченко приняли участие в документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", снятом сотрудниками российского монастыря Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь и Киево-Печерской Лавры. В ленте украинские спортсмены неоднократно повторяли тезисы кремлевской пропаганды ‒ о братских народах, о дружбе украинцев и россиян. За съемки в этом фильме обоих боксеров добавили в базу проекта Миротворец.