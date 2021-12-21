В Чернобыле появился новый лидер: красавец-бык подвинул старого предшественника

Стадо одичавших коров выбрало молодого быка вместо старого.
В Чернобыльской зоне в стаде одичавших коров заметили нового лидера. На место старого быка пришел молодой.
Как сообщается на странице Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника, животные обитают в заповеднике несколько лет.
Они живут в полной свободе.
"Молодой черный бык вытеснил подслеповатого на глаз предшественника. Старый бык смирился со своим поражением и вернулся в стадо в качестве рядового члена. Быки, коровы и телята – в меру упитанные и, надеемся, хорошо переживут и эту зиму", - отметили ученые, которые наблюдают за 20 коровами.
Как коровы появились в Чернобыле
Крупный рогатый скот держали в своего хозяйстве самопоселенцы. Это было в Лубянке. Там жило 7 коров. Однако в 2016 году хозяева умерли и их "подопечные" начали жить на свободе.
К слову, они стойко переносят снега и морозы, а также активно размножаются.
Напомним, в сентябре этого года в Чернобыле зацвели каштаны, несмотря на пасмурную и дождливую погоду.
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