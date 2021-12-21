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"Ягненок пластиковый - на шашлык не годится": в Кропивницком украли фигурки животных из вертепа

21 декабря 2021, 16:04
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Кропивницких чиновников наглая кража возмутила. Композицию в вертепе уже восстановили. Но теперь ее будут жестко, четко и усиленно охранять до конца праздников.

Рождественский вертеп / ТСН

В городе Кропивницкий из рождественской инсталляции, которую обустроили перед входом в город, неизвестные украли пластиковую корову и ягненка из рождественского вертепа. Об этом сообщает портал ТСН во вторник, 21 декабря.

Случилось это в тот самый день, когда вертеп, символизирующий рождение Иисуса Христа, установили и украсили коммунальщики. Злоумышленников сейчас разыскивают правоохранители.

Кропивницких чиновников наглая кража возмутила. Композицию в вертепе уже восстановили. Но теперь вплоть до завершения новогодне-рождественских праздников ее будут усиленно охранять.

"В первый день ярмарки ягненка своровали с вертепа. Уж кому надо. Он же на шашлык не подходит. Дураком надо быть. И корову украли", — возмутился мэр города Андрей Райкович.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцы в течение следующих десяти лет могут перейти на празднование Рождества 25 декабря. С таким заявлением выступил глава ПЦУ - митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Это больше всего связано с традициями внутри. Мы уже говорили и анализировали. Хотя в этом году я наблюдаю, что нет такой активной волны обсуждения празднования Рождества Христова. В прошедшие два года, было ли это искусственно создано, я помню, что в позапрошлом году запустили мои цитаты о том, что я не против, а я действительно не против перехода. Но чтобы это произошло правильно. Надо мудро действовать", - сказал он.

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Рождество новости Украины новости Кропивницкого
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