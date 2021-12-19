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ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря: Епифаний назвал сроки

19 декабря 2021, 09:25

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний лично поддерживает переход празднования Рождества по юлианскому календарю.

Епифаний
Епифаний заявил, что ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря / Reuters

Украинцы в течение следующих десяти лет могут перейти на празднование Рождества 25 декабря, заявил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Как сообщает "Радио Свобода", митрополит Киевский и всея Украины подчеркнул, что лично поддерживает переход празднования Рождества по юлианскому календарю, однако процесс должен состояться постепенно. Он отметил, что украинцев уже пытаются делить и по языку, и по религии.

К тому же глава ПЦУ убежден, что храмы 25 будут пусты, а 7 будут полными.

"Это больше всего связано с традициями внутри. Мы уже говорили и анализировали. Хотя в этом году я наблюдаю, что нет такой активной волны обсуждения празднования Рождества Христова. В прошедшие два года, было ли это искусственно создано, я помню, что в позапрошлом году запустили мои цитаты о том, что я не против, а я действительно не против перехода. Но чтобы это произошло правильно. Надо мудро действовать", - резюмировал Епифаний.

Напомним, в прошлом году предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний говорил о том, что празднование Рождества в один день 25 декабря в Украине возможно после того, как для такого решения "созреет" церковь и верующие.

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"В целом я не против, но я опираюсь на мнение наших верующих. И мы знаем четко социологию, которая показывает, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря. И мы как церковь опираемся на своих верных, потому что мы только утверждаемся, как признанная поместная ПЦУ. И если мы сейчас перейдем на новый календарь, то соответственно состоится еще один раскол…", - говорил он в декабре 2020 года.

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