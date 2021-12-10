Поздравления с Рождеством – своими словами, в прозе и стихах, праздничные картинки и открытки

Христианские поздравления с Рождеством Христовым в прозе, своими словами, прикольные картинки и открытки - в подборке Главреда.
Рождество Христово – один из самых важных праздников в православной религии. Христиане западного обряда празднуют день рождения Иисуса Христа 25 декабря, в Украине Рождество 2022 выпадает на 7 января.
О том, какие важные церковные даты и праздники ждут украинцев в следующем году, читайте в нашем материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.
Первыми принимают поздравления с Рождеством христиане, которые празднуют этот светлый день по григорианскому календарю. Когда католическое рождество 2021, читайте в нашем материале: Католическое Рождество 2021 – дата, традиции, будет ли выходной.
Поздравления с наступающим Новым годом подарят родным и близким праздничную атмосферу, а картинки и поздравительные открытки согреют душу в холодный зимний день. Оригинальные поздравления с новым годом, в подборке Главреда: С наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихах.
Поздравления с Рождеством в прозе и стихах, картинки и открытки
Поздравляю с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник желаю мира и добра, любви и счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель оберегает Вас и Ваших близких от всех бед, а в душе воцарятся вера, покой и благодать. Со светлым праздником Рождества!
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Поздравляю с Рождеством Христовым. И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить всё доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить всё, что у тебя имеется, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.
Поздравления с Рождеством своими словами
Самого светлого, хорошего, праздничного настроения. Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом. Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света будет оберегать каждый день. Верьте только в лучшее, тогда все приятные встречи будут неслучайными.
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Поздравляю с одним из самых великих и чудесных христианских праздников — Рождеством! Желаю встретить этот день в кругу близких и родных людей, поделиться душевным теплом, радостью и веселым настроением. Пусть Ваш дом будет полон достатка, любви, веселья, милосердия и смирения. Желаю, чтобы Господь слышал Ваши искренние молитвы и помогал во всех делах!
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С Рождеством Христовым! Пусть в этот удивительный зимний день к вам придет то, о чем вы мечтали и во что верили. Желаю, чтобы за праздничным столом собрались самые дорогие и близкие люди; чтобы день рождения Спасителя запомнился надолго. С праздником.
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В светлый праздник Рождества
Я желаю всем добра,
Счастья, крепкого здоровья,
Жить в душе с большой любовью,
Чтоб родные рядом были,
Теплотой вас окружили,
Мира, света, волшебства,
Жизнь чтоб сказочной была!
***
Поздравляем с Рождеством!
Открывайте двери в дом,
Запускайте в него счастье
Да гоните прочь ненастье.
Радуйтесь и улыбайтесь,
А вот веру постарайтесь
В сердце бережно хранить,
О добре Христа молить.
К свету вы душой стремитесь,
Рады будьте, не гордитесь,
Умным словом насладитесь!
***
В рождественский вечер чудесный
Хочу пожелать я добра,
Чтоб ангел прекрасный небесный
Принес вам немного тепла.
Чтоб Бог охранял вас по жизни,
Чтоб Он уберег от беды,
Чтоб все ваши тайные мысли
Он в явь превратил из мечты.
Ведь праздник чудесный и светлый,
Наполнен он весь волшебством.
Пусть будет всё в жизни прекрасно
И полною чашею дом!
***
В этот день Христос родился,
Мир надеждой озарился,
В небесах зажглась звезда,
Что укажет путь всегда.
Я желаю в Рождество
Только лучшего всего,
Пусть Господь оберегает,
Жизнь покоем наполняет.