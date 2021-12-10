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Поздравления с Рождеством – своими словами, в прозе и стихах, праздничные картинки и открытки

10 декабря 2021, 15:10

Христианские поздравления с Рождеством Христовым в прозе, своими словами, прикольные картинки и открытки - в подборке Главреда.

Поздравления с Рождеством
Поздравления с Рождеством / depositphotos.com/

Рождество Христово – один из самых важных праздников в православной религии. Христиане западного обряда празднуют день рождения Иисуса Христа 25 декабря, в Украине Рождество 2022 выпадает на 7 января.

О том, какие важные церковные даты и праздники ждут украинцев в следующем году, читайте в нашем материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.

Первыми принимают поздравления с Рождеством христиане, которые празднуют этот светлый день по григорианскому календарю. Когда католическое рождество 2021, читайте в нашем материале: Католическое Рождество 2021 – дата, традиции, будет ли выходной.

Поздравления с наступающим Новым годом подарят родным и близким праздничную атмосферу, а картинки и поздравительные открытки согреют душу в холодный зимний день. Оригинальные поздравления с новым годом, в подборке Главреда: С наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихах.

Поздравления с Рождеством в прозе и стихах, картинки и открытки

Поздравляю с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник желаю мира и добра, любви и счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель оберегает Вас и Ваших близких от всех бед, а в душе воцарятся вера, покой и благодать. Со светлым праздником Рождества!

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С Рождеством открытки
С Рождеством открытки

***

Поздравляю с Рождеством Христовым. И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить всё доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить всё, что у тебя имеется, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.

С Рождеством открытки
Поздравления с Рождеством

Поздравления с Рождеством своими словами

Самого светлого, хорошего, праздничного настроения. Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом. Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света будет оберегать каждый день. Верьте только в лучшее, тогда все приятные встречи будут неслучайными.

С Рождеством картинки
С Рождеством картинки

***

Поздравляю с одним из самых великих и чудесных христианских праздников — Рождеством! Желаю встретить этот день в кругу близких и родных людей, поделиться душевным теплом, радостью и веселым настроением. Пусть Ваш дом будет полон достатка, любви, веселья, милосердия и смирения. Желаю, чтобы Господь слышал Ваши искренние молитвы и помогал во всех делах!

***

С Рождеством Христовым! Пусть в этот удивительный зимний день к вам придет то, о чем вы мечтали и во что верили. Желаю, чтобы за праздничным столом собрались самые дорогие и близкие люди; чтобы день рождения Спасителя запомнился надолго. С праздником.

С Рождеством картинки
С Рождеством картинки красивые

***

В светлый праздник Рождества

Я желаю всем добра,

Счастья, крепкого здоровья,

Жить в душе с большой любовью,

Чтоб родные рядом были,

Теплотой вас окружили,

Мира, света, волшебства,

Жизнь чтоб сказочной была!

С Рождеством картинки
С Рождеством католическим картинки

***

Поздравляем с Рождеством!

Открывайте двери в дом,

Запускайте в него счастье

Да гоните прочь ненастье.

Радуйтесь и улыбайтесь,

А вот веру постарайтесь

В сердце бережно хранить,

О добре Христа молить.

К свету вы душой стремитесь,

Рады будьте, не гордитесь,

Умным словом насладитесь!

С Рождеством картинки
С Рождеством открытки красивые

***

В рождественский вечер чудесный

Хочу пожелать я добра,

Чтоб ангел прекрасный небесный

Принес вам немного тепла.

Чтоб Бог охранял вас по жизни,

Чтоб Он уберег от беды,

Чтоб все ваши тайные мысли

Он в явь превратил из мечты.

Ведь праздник чудесный и светлый,

Наполнен он весь волшебством.

Пусть будет всё в жизни прекрасно

И полною чашею дом!

С Рождеством картинки
С Рождеством картинки

***

В этот день Христос родился,

Мир надеждой озарился,

В небесах зажглась звезда,

Что укажет путь всегда.

Я желаю в Рождество

Только лучшего всего,

Пусть Господь оберегает,

Жизнь покоем наполняет.

С Рождеством картинки
Поздравления с Рождеством картинки
С Рождеством картинки
С Рождеством картинки
С Рождеством картинки
С Рождеством картинки красивые

viber
Рождество Рождество Христово
Сейчас вы просматриваете новость «Поздравления с Рождеством – своими словами, в прозе и стихах, праздничные картинки и открытки». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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