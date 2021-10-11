Ограбление года: в Днепре две женщины украли тыкву с детского праздника и попали на видео

В Днепре две женщины украли у детей тыкву / фото: fb Odarka Belaya

В Днепре женщины-воровки придумали "идеальное преступление". Они пришли на праздник к детям и стащили у них овощ, который в любом продуктовом магазине стоит около 10 гривен за штуку.

Инцидент произошел на детском празднике, который так и называется "Тыква". О курьезе рассказала местная жительница Одарка Белая у себя в фейсбуке. На видео видно, как две женщины приходят на детский праздник с большой черной сумкой и быстренько прячут туда тыкву.

"От создателей украденного камня с Прибрежного, газона со Слободского, тротуарных плиток, люков и заборов – похищение тыквы с детского одноименного праздника", – написала Дарья Белая.

В сети люди говорят, что ситуация позорная. Они отмечают, что тыква стоит всего 10 гривен за килограмм и в том, чтобы воровать ее из детского праздника нет логики.

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