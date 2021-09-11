В Донецкой области копы "украли" урну на автомойке и попали на видео

Копы погрузили урну в машину/ скриншот

В Донецкой области сотрудники полиции охраны попали на видео за странным занятием - один из копов погрузил урну в машину, пока второй протирал автомобиль.

Инцидент произошел на одной из автомоек города Константиновка. Видео опубликовали в Сети.

"Чтобы поймать преступника, нужно думать как преступник. Два змея в погонах не придумали ничего более интересного, как украсть урну с мусором на мойке самообслуживания. Так и живем", — говорится в подписи к видео в телеграм-канале ХС Харьков.

Зачем правоохранители забрали с собой урну для мусора, остается загадкой.

Как сообщал Главред, в июне в Одессе произошел конфликт межу пассажиром такси и сотрудником Национальной полиции – патрульным полицейским. Пассажир показал правоохранителю голый зад и получил пендаль.