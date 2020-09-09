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В Черновцах женщина не поняла учебник по украинскому и вызвала полицию

9 сентября 2020, 20:49

Поскольку пресловутой языковой полиции так и не создали, пришлось жительнице Черновцов обращаться к полиции обычной.

Полиция
В Черновцах женщина не поняла учебник по украинскому и вызвала полицию / УНИАН

В городе Черновцы женщина вызвала наряд патрульной полиции, потому что она не смогла понять некоторых слов в книге по украинскому языку, которая принадлежит ее дочери.

Об этом в социальной сети Facebook сообщили представители пресс-центра Патрульной полиции по Черновицкой области.

В частности, правоохранители рассказали, что 8 сентября 2020 года во время ночной смены поступило заявление от женщины, которая не смогла ни понять значения некоторых слов в учебнике, ни объяснить их дочери.

"Инспекторы разъяснили значение слов, а также объяснили, в каких случаях надо звонить по номеру "102", ‒ сказано в сообщении.

К посту полицейские добавили скриншот служебной системы с информацией о вызове. В нем речь идет о том, что женщина даже просила вызвать наряд полиции. Она жаловалась на авторов книги по украинскому языку и чтению, потому что ее дочь этот учебник не понимает.

Напомним, ранее Главред сообщал:

  • На Днепропетровщине, в городе Кривой Рог, полиция освободила 27-летнего мужчину, которого похитил знакомый. Он держал молодого мужчину на цепи и избивал палкой.
  • По словам правоохранителей, похититель держал жертву у себя в частном доме двое суток ‒ требуя вернуть денежный долг. Кроме того, он отобрал у него ключи от квартиры и похитил оттуда ценные вещи.

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