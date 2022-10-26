В Харькове будут плановые отключения света: в ОВА назвали сроки и детали

В Харькове со следующей неделе будут плановые отключения электроэнергии - ОВА / Коллаж УНИАН, Википедия

Начиная со следующей недели в городе Харькове будут плановые отключения света. Ограничивать поставки электроэнергии собираются на несколько часов. Ранее в городе не было веерных ограничений электричества, которые заранее планировали бы власти. Об этом заявил руководитель областной администрации Олег Синегубов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что во вторник, 25 октября, в Харьковской области на несколько часов отключали свет в 10 громадах. В 75% громад, где проходили военные действия, электроснабжение уже восстановлено.

По словам чиновника, в Харькове веерных и заранее запланированных отключений света еще не было, однако они начнутся со следующей недели. Ограничивать поставки электроэнергии будут на несколько часов.

"Сегодня на несколько часов было отключено (от электроэнергии, - ред.) 10 общин области. В Харькове пока таких отключений не было, но состояние инфраструктуры заставляет нас к ним прибегнуть. Со следующей недели в Харькове мы будем применять плановые отключения электропитания. Призываю всех быть готовыми к ним. Отключение будут в отдельных районах и жилых массивах на несколько часов", - объяснил ситуацию Синегубов.

Подчеркивается, что с какого дня, и в каких именно районах будут временно отключать свет, в Харьковоблэнерго и областной военной администрации обещают рассказать позже.

Отключение электроэнергии в Украине

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее сказал, что Украине нужно готовиться к отключениям света, воды и тепла. Государство-агрессор РФ наносит удары по критической инфраструктуре страны.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергия, так и водоснабжение или теплоснабжение (могут отключать, - ред.)", - объяснил ситуацию чиновник.

В Укрэнерго рассказали, что потребители прислушались к просьбам экономить потребление электроэнергии. Однако не во всех регионах.

Специалистами был установлен повышенный уровень использования электричества в пиковое время – с 7 до 11 утра и с 17 до 23:00. В связи с этим украинцев ждут ограничения на электроснабжение.

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