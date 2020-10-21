В Харькове отрезавшую голову дочери женщину признали невменяемой

Татьяна Пьянова / ТСН

Татьяна Пьянова, которая весной нынешнего года отрезала голову собственной дочери и носила ее в пакете по улицам Харькова, медиками была признана страдающей хроническим психическим заболеванием и потому лишенной возможности осознавать свои действия.

Об этом сообщает портал Объектив со ссылкой на комментарий руководителя пресс-службы прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко. По его словам, с учетом вердикта медиков, суд принял решение в принудительном порядке отправить Пьянову в психиатрическое медучреждение со строгим режимом.

Пьянова будет содержаться в следственном изоляторе вплоть до истечения срока на апелляционное обжалование ‒ 30 дней, после чего ее и отправят в психиатрическую больницу.

"По результатам предварительного расследования данных о причастности других лиц к этому преступлению не установлено", ‒ подытожил Чубенко.

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