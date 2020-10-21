В Харькове отрезавшую голову дочери женщину признали невменяемой

Татьяна Пьянова будет содержаться в следственном изоляторе вплоть до истечения срока на апелляцию.
Татьяна Пьянова, которая весной нынешнего года отрезала голову собственной дочери и носила ее в пакете по улицам Харькова, медиками была признана страдающей хроническим психическим заболеванием и потому лишенной возможности осознавать свои действия.
Об этом сообщает портал Объектив со ссылкой на комментарий руководителя пресс-службы прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко. По его словам, с учетом вердикта медиков, суд принял решение в принудительном порядке отправить Пьянову в психиатрическое медучреждение со строгим режимом.
Пьянова будет содержаться в следственном изоляторе вплоть до истечения срока на апелляционное обжалование ‒ 30 дней, после чего ее и отправят в психиатрическую больницу.
"По результатам предварительного расследования данных о причастности других лиц к этому преступлению не установлено", ‒ подытожил Чубенко.
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Новости Харькова - что было ранее:
- 30 апреля в харьковском районе Залютино полицейские задержали голую женщину, которая размахивала ножом и пакетом с отрезанной головой своей дочери. Выяснилось, что она - Татьяна Пьянова и постоянно жила с семьей в поселке Подворки.
- Позднее в Харькове Ленинский райсуд удовлетворил ходатайство прокурора и взял подозреваемую под стражу на 60 суток.
- Далее - подозреваемую направили на психиатрическую экспертизу в Днепр.