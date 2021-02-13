В Крыму оценили публикацию карты полуострова в составе Турции

В Крыму прокомментировали намерения Турции / Reuters

В оккупированном Россией Крыму прокомментировали публикацию в Турции карты с территориями Украины и России, которые должны отойти в сферу влияния Анкары.

По словам члена нелегитимного крымского "парламента" Юрия Гемпеля, Турция может оставить мечты о чужой территории, пишет РИА Новости.

Гемпель уверен, что опубликованный прогноз напоминает отрывок научно-фантастического жанра. Он заявил, что Турция активно присматривалась к Крыму, еще до захвата полуострова Россией.

"Россия – это не Украина, с ней подобные закулисные игры не пройдут", - подчеркнул он.Читайте такжеСтало известно о планах ЕС помочь Украине в возвращении Крыма

Ранее в эфире одного из турецких телеканалов показали карту, отражающую прогноз Stratfor по расширению турецкой сферы влияния. Предполагается, что к 2050 году в неё войдут некоторые государства Северной Африки, Ближнего Востока, Украины (включая Крым), а также регионы юга России.