В Крыму строго наказывают призывников на отказ служить в армии РФ

Не все крымчане хотят служить в российской армии / УНИАН

В конце 2020 года в аннексированном Крыму было вынесено больше всего приговоров за отказы служить в российской армии за все годы, когда полуостров захватила Россия.

Как Крымская правозащитная группа, за декабрь 2020 года оккупанты открыли 16 дел и также вынесли 10 приговоров против крымчан, которые отказывались служить в армии РФ.

По словам правозащитников, три приговора было вынесено Кировским районным судом, а 4 — Ленинским районным судом. Еще по одному приговору россияне вынесли в Гагаринском суде Севастополя, Центральном суде Симферополя и Бахчисарайском суде.

Юристы подсчитали, что за все время аннексии Крыма было открыто 163 уголовных дела за нежелание служить в российской армии. По 153 из этих дел российский суд уже вынес приговоры, и крымские юноши получили наказание.

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