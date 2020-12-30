В Крыму строго наказывают призывников на отказ служить в армии РФ

Всего за время аннексии было открыто 163 уголовных дела.
В конце 2020 года в аннексированном Крыму было вынесено больше всего приговоров за отказы служить в российской армии за все годы, когда полуостров захватила Россия.
Как Крымская правозащитная группа, за декабрь 2020 года оккупанты открыли 16 дел и также вынесли 10 приговоров против крымчан, которые отказывались служить в армии РФ.
По словам правозащитников, три приговора было вынесено Кировским районным судом, а 4 — Ленинским районным судом. Еще по одному приговору россияне вынесли в Гагаринском суде Севастополя, Центральном суде Симферополя и Бахчисарайском суде.
Юристы подсчитали, что за все время аннексии Крыма было открыто 163 уголовных дела за нежелание служить в российской армии. По 153 из этих дел российский суд уже вынес приговоры, и крымские юноши получили наказание.
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Крымская платформа
Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября в ходе своего визита в Турцию заявил, что Киев создает Крымскую платформу, в рамках которой должны обсуждаться вопросы возвращения полуострова.
Турецкий президент Реджеп Эрдоган выразил готовность Турции присоединиться к Крымской платформе. Политик подтвердил непризнание Анкарой аннексированного Крыма территорией РФ.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 30 декабря рассказал, что Киев намерен сделать вопрос Крыма проблемным для России и объяснил, как проходит подготовка реализации Крымской платформы.