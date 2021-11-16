В Мариуполе копы поймали беглого енота Сеню и вернули его в зоопарк

В Мариуполе копы поймали беглого енота Сеню / МВД

В Мариуполе сотрудники полиции возвратили сбежавшего из зоопарка енота Сеню обратно в его обиталище. Об этом сообщается на странице МВД в социальной сети Facebook.

Беглеца-енота первыми увидели местные жители, которые и вызвали патрульную полицию. Копы отмечают, что Сеня убежал, когда сотрудники зоопарка чистили его клетку.

Зверек попытался скрыться на деревьях, где его и увидели местные жители. Они немедленно вызвали патрульную полицию .

"Патрульные убедились, что Сеня не поранился, и отвезли животное обратно в зоопарк. Во время "операции" никто не пострадал, подчеркнули в полиции. Надеемся, Сеня больше не будет искать приключений на свою голову", — говорится в сообщении.

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В США студент Гай Уильямс решил снять вблизи, как он кормит енота, но зверек схватил iPhone и начал убегать.

Об этом владелец телефона написал в своем Twitter и прикрепил видео погони.

К счастью телефон удалось вернуть хозяину, а енот, которого они прозвали Стэнли, не пострадал.