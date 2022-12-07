В Мелитополе пытались подорвать коллаборанта, который "крышевал" бизнес

Взрыв прогремел 6 декабря в 6:30 вблизи подъезда, где живет коллаборант. Как сообщают российские СМИ, Николай Волык якобы не пострадал.

Коллаборант Николай Волык занимался "крышеванием" бизнеса / Фото t.me/stormdaily

Во временно захваченном россиянами Мелитополе произошло покушение на заместителя главы оккупационной администрации города Николая Волыка. Его пытались взорвать при выходе из подъезда.

Взрыв прогремел 6 декабря в 6:30 вблизи подъезда, где живет коллаборант. Как сообщает российское издание Daily Storm, Волык якобы не пострадал.

В то же время Центр национального сопротивления утверждает, что сейчас Волык находится в больнице.

Коллаборант занимался "крышеванием" бизнеса, обещая "спокойствие от оккупантов". В случае несогласия владельцы бизнеса отправлялись на подвал.

Как сообщал Главред, ранее стало известно, что 6 декабря мощные взрывы прогремели в Мелитополе в районе аэродрома. Потом стало известно о взрывах в микрорайоне "Дроби" на проспекте 50-летия Победы. От взрывной волны в домах повылетали окна.

В ноябре сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье взорвали коллаборанта Дмитрия Трухина. Его забрали в больницу в сверхтяжелом состоянии.

Другие новости: