В Мелитополе пытались подорвать коллаборанта, который "крышевал" бизнес

Во временно захваченном россиянами Мелитополе произошло покушение на заместителя главы оккупационной администрации города Николая Волыка. Его пытались взорвать при выходе из подъезда.
Взрыв прогремел 6 декабря в 6:30 вблизи подъезда, где живет коллаборант. Как сообщает российское издание Daily Storm, Волык якобы не пострадал.
В то же время Центр национального сопротивления утверждает, что сейчас Волык находится в больнице.
Коллаборант занимался "крышеванием" бизнеса, обещая "спокойствие от оккупантов". В случае несогласия владельцы бизнеса отправлялись на подвал.
Как сообщал Главред, ранее стало известно, что 6 декабря мощные взрывы прогремели в Мелитополе в районе аэродрома. Потом стало известно о взрывах в микрорайоне "Дроби" на проспекте 50-летия Победы. От взрывной волны в домах повылетали окна.
В ноябре сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье взорвали коллаборанта Дмитрия Трухина. Его забрали в больницу в сверхтяжелом состоянии.
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