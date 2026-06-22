В МИД пояснили, почему Навроцкого не позвали на важную конференцию в Польше

Кароль Навроцкий выражал недовольство тем, что не был приглашён на конференцию.

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Кароль Навроцкий не получил приглашение на важную встречу / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, ua.depositphotos.com

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Навроцкий не получил приглашение на Конференцию по восстановлению Украины

Основное внимание на конференции будет уделено вопросам безопасности и обороны

Президент Польши Кароль Навроцкий не получил приглашение на Конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в Гданьске.

Как пояснили в Министерстве иностранных дел Украины в эфире информационного марафона, ситуация связана прежде всего с внутриполитическими процессами в самой Польше.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий. По его словам, вокруг мероприятия сформировался неблагоприятный информационный фон, вызванный польско-украинскими разногласиями.

Тихий рассказал, что Навроцкий поднимал этот вопрос во время общения с президентом Украины Владимиром Зеленским и выражал недовольство тем, что не был приглашён на конференцию.

"Это мероприятие премьера Дональда Туска. То есть здесь мы опять же видим эту политическую составляющую, которая на сегодняшний день существует в Польше", - обратил внимание он.

Представитель украинского внешнеполитического ведомства также отметил, что в этом году основное внимание на конференции будет уделено вопросам безопасности и обороны. По его словам, участники сосредоточатся не только на финансировании восстановления страны, но и на механизмах защиты Украины, которые помогут сократить масштабы будущих разрушений.

Напомним, Конференция по восстановлению Украины пройдёт 25–26 июня в Гданьске.

Отказ от польских наград: реакция украинских президентов

Третий президент Украины Виктор Ющенко принял решение отказаться от польского ордена Белого орла. Этот шаг был сделан в знак протеста против инициатив, связанных с пересмотром решения о награждении президента Украины Владимир Зеленский.

Ющенко заявил, что после действий польской стороны больше не считает возможным оставаться обладателем ордена Белого орла, которым был удостоен еще в 1997 году.

Позже аналогичное решение принял и пятый президент Украины Петр Порошенко, также отказавшись от польской государственной награды.

Скандал вокруг ордена Белого орла — новости по теме

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла. Тогда в соцсетях публично разъяснили, что это решение связано с присвоением подразделению Вооруженных сил Украины названия "Героев УПА".

Напомним, ранее глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий обнародовал подробности. По его словам, лишение ордена было взвешенным шагом после предоставления Украине времени на изменение позиции относительно названия подразделения УПА, при этом польская сторона отвергает обвинения в стратегической ошибке.

Как ранее сообщал Главред, Зеленский отправил орден Белого орла президенту Польши "Новой почтой". Владимир Зеленский объяснил, почему вернул Польше орден Белого орла, и высказался о будущем украинско-польских отношений.

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О персоне: Георгий Тихий Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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