В направлении Херсонской области из Крыма двинулись военные колонны — Чубаров

Российская военная техника на Крымском мосту / скриншот

В Крыму в сторону административной границы с Херсонской областью следуют колонны российской военной техники.

По информации главы Меджлиса крымскотатарского народа, заместителя Председателя Совета представителей крымскотатарского народа Рефата Чубарова, среди них — реактивные системы залпового огня.

"В степном Крыму в сторону административной границы с Херсонской областью следуют колонны российской военной техники, среди них реактивные системы залпового огня", - говорится в сообщении.

Угроза вторжения Украины в Россию

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что продление военных учений армий России и Беларуси в Альянсе оценивают как подтверждение решения вторгнуться на территорию Украины.

"Продолжение учений, которые должны были закончиться, дополняют картину, (демонстрирующую), что Россия готовит вторжение в Украину", - сказал Столтенберг.

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Также были опубликованы новые спутниковые снимки, на которых зафиксировано перемещение российских войск на границах с Украиной. Кадры сделаны 20 февраля, сообщает CNN со ссылкой на данные частной компании Maxar.

Уточняется, что РФ активно перемещает силы на территории, расположенной в порядка 35 км от границы с Украиной.

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