В ПДД впишут новые правила для инвалидных колясок

Коляски должны быть оборудованы внешними световыми приборами при движении в темное время суток.
Сегодня Кабмин одобрил важный проект постановления о внесении изменений в Правила дорожного движения, касающиеся прав и обязанности лиц, которые передвигаются на инвалидных колясках.
По информации пресс-службы ведомства, ПДД дополнят новым разделом 4-1, согласно которому устанавливаются права и обязанности людей на инвалидных колясках. В частности, им следует:
- двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода;
- двигаться по краю проезжей части дороги, улице или обочине;
- преимущественное пересечение проезжей части дороги по обозначенным пешеходным переходам. В этом случае граждане на колясках должны выполнять требования ПДД, касающиеся обязанностей пешеходов.
В случае передвижения по краю проезжей части дороги, улицы или обочине люди в инвалидных колясках должны двигаться в направлении движения транспортных средств по правой крайней полосе.
Поворачивать налево или делать разворот разрешается на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайного пути посередине. В таком случае лица на колясках должны выполнять требования ПДД, касающиеся обязанностей велосипедистов.
Лядям на инвалидных колясках предоставлены следующие права:
- использовать технически исправные и надлежащим образом оборудованные кресла колесные;
- не перевозить грузы, мешающие управлению;
- не буксировать прицепы;
- не перевозить пассажиров.
Также коляски должны иметь светоотражающие устройства. И должны быть оборудованы внешними световыми приборами при движении в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или обочине.
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