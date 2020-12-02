В ПДД впишут новые правила для инвалидных колясок

Кабмин изменил ПДД / УНИАН

Сегодня Кабмин одобрил важный проект постановления о внесении изменений в Правила дорожного движения, касающиеся прав и обязанности лиц, которые передвигаются на инвалидных колясках.

По информации пресс-службы ведомства, ПДД дополнят новым разделом 4-1, согласно которому устанавливаются права и обязанности людей на инвалидных колясках. В частности, им следует:

двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода;

двигаться по краю проезжей части дороги, улице или обочине;

преимущественное пересечение проезжей части дороги по обозначенным пешеходным переходам. В этом случае граждане на колясках должны выполнять требования ПДД, касающиеся обязанностей пешеходов.

В случае передвижения по краю проезжей части дороги, улицы или обочине люди в инвалидных колясках должны двигаться в направлении движения транспортных средств по правой крайней полосе.

Поворачивать налево или делать разворот разрешается на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайного пути посередине. В таком случае лица на колясках должны выполнять требования ПДД, касающиеся обязанностей велосипедистов.

Лядям на инвалидных колясках предоставлены следующие права:

использовать технически исправные и надлежащим образом оборудованные кресла колесные;

не перевозить грузы, мешающие управлению;

не буксировать прицепы;

не перевозить пассажиров.

Также коляски должны иметь светоотражающие устройства. И должны быть оборудованы внешними световыми приборами при движении в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или обочине.