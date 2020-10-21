Отмена второго тура местных выборов: обнародован официальный текст документа

Второй тур выборов мэров, по мнению депутатов Слуги народа, может спровоцировать вспышку COVID-19 / Reuters

На сайте Верховной Рады опубликовали текст постановления 4234 авторства депутата Слуги народа Татьяны Грищенко об отмене второго тура выборов мэров, который полностью дублирует ранее обнародованный в СМИ документ.

В частности, ним действительно предлагают внести пункт 5-1 в Постановление Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 № 795-IX "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" о том, что повторное голосование по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000), сельского, поселкового, городского головы не назначается и не проводится в период действия карантина из-за коронавируса.

Читайте также"Мэр - никто": эксперт рассказал, какой сюрприз готовят мэрам в РадеСогласно пояснительной записке, в связи с тем, что инкубационный период COVID-19 длится две недели, отмену второго тура выборов мэров объясняют "серьезной угрозой обострения эпидемиологической ситуации в середине ноября".

Инициативу "слуг" уже раскритиковали в Комитете избирателей Украины. По мнению организации, перенос второго тура выборов мэров нарушает Конституцию и возможен только в случае введения военного или чрезвычайного положения.

"Перенос второго тура выборов фактически оставит города без легитимной власти и приведет к пребыванию местной власти в подвешенном состоянии", - отметили на странице КИУ в Фейсбуке.

Ранее в Слуге народа рассказали, отменят ли второй тур на местных выборах.