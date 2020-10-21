Отмена второго тура местных выборов: обнародован официальный текст документа

Инициативу Слуг народа раскритиковали в КИУ - в организации считают, что отмена выборов мэров оставит города без легитимной власти.
На сайте Верховной Рады опубликовали текст постановления 4234 авторства депутата Слуги народа Татьяны Грищенко об отмене второго тура выборов мэров, который полностью дублирует ранее обнародованный в СМИ документ.
В частности, ним действительно предлагают внести пункт 5-1 в Постановление Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 № 795-IX "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" о том, что повторное голосование по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000), сельского, поселкового, городского головы не назначается и не проводится в период действия карантина из-за коронавируса.
Читайте также"Мэр - никто": эксперт рассказал, какой сюрприз готовят мэрам в РадеСогласно пояснительной записке, в связи с тем, что инкубационный период COVID-19 длится две недели, отмену второго тура выборов мэров объясняют "серьезной угрозой обострения эпидемиологической ситуации в середине ноября".
Инициативу "слуг" уже раскритиковали в Комитете избирателей Украины. По мнению организации, перенос второго тура выборов мэров нарушает Конституцию и возможен только в случае введения военного или чрезвычайного положения.
"Перенос второго тура выборов фактически оставит города без легитимной власти и приведет к пребыванию местной власти в подвешенном состоянии", - отметили на странице КИУ в Фейсбуке.
Ранее в Слуге народа рассказали, отменят ли второй тур на местных выборах.