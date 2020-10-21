Отмена второго тура выборов мэров: СМИ опубликовали текст постановления

Слуги народа хотят отменить второй тур выборов мэров / УНИАН

СМИ опубликовали текст постановления 4234, которым депутат Слуги народа Татьяна Грищенко предложила отменить второй тур выборов для мэров городов.

Согласно данным "Страны", постановление состоит из одного пункта, которым предлагается дополнить Постановление Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 № 795-IX "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" после пункта 5 новым пунктом 5-1 следующего содержания:

"5-1. Повторное голосование по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000), сельского, поселкового, городского головы не назначается и не проводится в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 ".

Текст постановления 4234/ Скриншот Strana.ua

Читайте также"Мэр - никто": эксперт рассказал, какой сюрприз готовят мэрам в РадеВ пояснительной записке к постановлению говорится о том, что основной целью его принятия является "недопущение чрезмерной нагрузки медицинской системы Украины и обеспечение противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций в Украине и принятия дополнительных мер, направленных на снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения".

Отметим, что на сайте парламента текст документа до сих пор отсутствует.

Напомним, ранее политический эксперт Тарас Загородний объяснил, чем опасно принятие постановления об отмене второго тура выборов мэров.