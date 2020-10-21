"Мэр - никто": эксперт рассказал, какой сюрприз готовят мэрам в Раде

В Слуге народа предложили отложить второй тур выборов для мэров городов/ УНИАН

В Украине могут на неопределенный срок отложить второй тур на выборах мэров городов в связи с СOVID-19.

Как сообщил политический эксперт Тарас Загородний, об этом, предположительно, идет речь в постановлении 4234, поданном депутатом от Слуги народа Татьяной Грищенко, текст которого на сайте парламента пока не опубликован.

"Что это означает на практике? После 25 числа переизбирается горсовет, который может уже назначить секретаря горсовета, который по сути и будет мэром города, в то время как мэр, который даже вышел во второй тур, как бы еще никто", - написал Загородний на своей странице в Фейсбуке.

В случае отмены второго тура, функции мэра будет исполнять секретарь горсовета / Facebook.com

По его словам, в случае голосования за это постановление в парламенте, это создает риски избрания мэров в города-миллионниках, в частности, Киеве, Одессе, Днепре и Харькове, где кандидат в мэры навряд ли определится в первом туре.

Читайте такжеКресла шатаются под мэрами двух городов: астролог дал прогноз на местные выборыВ комментариях к посту Загороднего глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская уже уточнила, что такие действия народных депутатов считаются незаконными.

"Нет, так нельзя. Тогда нужно вносить изменения и в Избирательный кодекс. Все остальное - абсурд и нарушение закона", - написала Айвазовская.

Главред уже обратился за комментарием к автору законопроэкта Татьяне Грищенко.

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