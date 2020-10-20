Слуга народа и ОПЗЖ в лидерах - опрос популярности партий перед местными выборами

За несколько дней до местных выборов социологи опубликовали новый рейтинг партий.
На данный момент пять политических сил смогут преодолеть пятипроцентный барьер на местных выборах в Украине.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники "Социологической группы "Рейтинг"".
Согласно обнародованным данным, по результатам общего рейтинга партий на местных выборах-2020 условный пятипроцентный барьер преодолевают пять политических сил:
- Слуга народа (партия президента Владимира Зеленского) может получить 16,7% голосов тех украинцев, которые уже определились и имеют твердые планы прийти на выборы;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 13,5% голосов;
- "Европейская солидарность" - 13,2% голосов;
- "Батькивщина" - 8,6% голосов;
- "За майбутнє" - 7,4% голосов.
По данным опроса менее пяти процентов набирают:
- Партия "Наш край" - 4%;
- Радикальная партия Олега Ляшко - 3,3%;
- "УДАР Виталия Кличко" - 2,7%;
- ВО "Свобода" - 2,3%;
- Партия Шария - 1,9%;
- "Пропозиция" - 1,6%;
- "Голос" - 1,4%;
- "Сила и честь" - 1,2%;
- "Победа Пальчевского" - 0,9%.
Далее, общий рейтинг других партий (в основном местных политсил), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для опроса, ‒ 21,3%.
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Опрос популярности партий в Украине - что было ранее:
- Как в середине мая показали данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, если бы на это время были запланированы выборы, то в Верховную Раду прошли четыре партии - Слуга народа, Оппозиционная платформа - За жизнь, Европейская солидарность и Батькивщина.
- Выяснилось, что партия президента Владимира Зеленского получила бы 31,2% голосов (-1,4% меньше, чем по результатам апрельского опроса).
Автор: Дмитрий Видоменко