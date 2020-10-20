Слуга народа и ОПЗЖ в лидерах - опрос популярности партий перед местными выборами

Опрос популярности партий перед местными выборами / УНИАН

На данный момент пять политических сил смогут преодолеть пятипроцентный барьер на местных выборах в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники "Социологической группы "Рейтинг"".

Согласно обнародованным данным, по результатам общего рейтинга партий на местных выборах-2020 условный пятипроцентный барьер преодолевают пять политических сил:

Слуга народа (партия президента Владимира Зеленского) может получить 16,7% голосов тех украинцев, которые уже определились и имеют твердые планы прийти на выборы;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" – 13,5% голосов;

"Европейская солидарность" - 13,2% голосов;

"Батькивщина" - 8,6% голосов;

"За майбутнє" - 7,4% голосов.

По данным опроса менее пяти процентов набирают:

Партия "Наш край" - 4%;

Радикальная партия Олега Ляшко - 3,3%;

"УДАР Виталия Кличко" - 2,7%;

ВО "Свобода" - 2,3%;

Партия Шария - 1,9%;

"Пропозиция" - 1,6%;

"Голос" - 1,4%;

"Сила и честь" - 1,2%;

"Победа Пальчевского" - 0,9%.

Далее, общий рейтинг других партий (в основном местных политсил), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для опроса, ‒ 21,3%.

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