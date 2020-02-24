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Бывший фаворит в пролете: какие партии сейчас прошли бы в Раду – опрос

24 февраля 2020, 17:37

Вырос рейтинг трех партий, которые и сейчас прошли бы в Раду.

Какие партии сегодня прошли бы в Раду – бывший фаворит в пролете
Какие партии сегодня прошли бы в Раду – бывший фаворит в пролете / Фото Reuters

Если бы выборы в Верховную Раду проходили сейчас, то один из фаворитов предвыборной гонки в парламент бы не попал.

Партия Голос не набрала бы нужных голосов, свидетельствуют данные социологического опроса Центра Разумкова, который был проведен 13-17 февраля.

Лидером электоральных предпочтений украинцев остается партия Слуга народа: за нее готовы голосовать 36% из тех, кто принял бы участие в выборах и определился, за кого голосовать. Однако рейтинг партии снизился на 9%.

При этом вырос рейтинг партий Оппозиционная платформа – За жизнь (у нее сейчас 15%), Европейская солидарность (13%) и Батькивщина (10%).

За партию Сила и честь Игоря Смешко проголосовали бы 5% респондентов – и именно эта партия прошла бы в Раду вместо партии Святослава Вакарчука Голос.

Напомним, по официальным данным ЦИК, на внеочередных парламентских выборах за партию Слуга народа проголосовали 43,16% избирателей (6 млн 307 тыс. 793 голосов), партию Оппозиционная платформа – За жизнь поддержали 13,05% (1 млн 908 тыс. 111 голосов), ВО Батькивщина – 8,18% (1 млн 196 тыс. 303 голосов), Европейскую солидарность – 8,10% (1 млн 184 тыс. 620 голосов), Голос – 5,82% (851 тыс. 722 голосов).

Как сообщалось, если бы в ближайшее время украинцам пришлось выбирать президента, то большинство опять проголосовали бы за Владимира Зеленского, действующего главу государства.

Ранее в Слуге народа рассказали о досрочных выборах в Раду. По словам первого замглавы фракции Александа Корниенко, такая вероятность есть.

соцопрос Центр Разумкова Верховная Рада новости Украины Слуга народа партия Голос Батькивщина За життя Европейская солидарность
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