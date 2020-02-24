Зеленский и не Порошенко: опрос показал новых фаворитов украинцев в президентской гонке

У украинцев новые фавориты на выборах президента / УНИАН

Если бы в ближайшее время украинцам пришлось выбирать президента, то большинство из них опять проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского.

Правда, это уже не 73% украинцев, которые поддержали Зеленского во втором туре президентских выборов в апреле 2019-го, а всего 40%.

В то же время у него был бы другой соперник. Согласно данным социологического исследования, проведенного с 13 по 17 февраля Центром Разумкова, на втором месте президентского рейтинга - лидер Оппозиционной платформы Юрий Бойко. Ему готовы подарить свои голоса 15% жителей Украины.

Также стало известно, что у бывшего президента Украины Петра Порошенко электоральные симпатии сейчас находятся на уровне 13,5% ˗ именно столько украинцев готовы проголосовать за него на президентских выборах сегодня.

А вот Юлия Тимошенко смогла бы набрать всего 10% голосов.

Свежий президентский рейтинг / скриншот razumkov.org.ua

Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд посоветовала Владимиру Зеленскому готовится к серьезному падению рейтинга после реализации запланированных реформ.

"73% — это значительный мандат, который позволяет украинскому лидеру менять ситуацию. Если он будет продолжать реформы, то, несмотря на то, каким будет их результат, его поддержка будет падать, ведь перед ним (стоит) очень трудная задача. Нет более нетерпеливого политика, чем Зеленский, который стремится к быстрым положительным изменениям в Украине. Если он этого не сделает, то не знаю, кто тогда это может сделать", - сказала она в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.