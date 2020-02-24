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Чтобы будет, если рейтинг Зеленского упадет ниже 30%

Михаил Подоляк

политтехнолог

24 февраля 2020, 08:40

Истории с оманским, иранским и, особенно, с уханьским самолетами наглядно показали нам, как ситуация будет развиваться дальше.

Зеленский
Что будет, если рейтинг Зеленский рухнет/ УНИАН

Произошло уже достаточно скандальных событий, чтобы с легкостью прогнозировать недалёкое будущее. И оно, надо признать, впечатляющее.

Мы изначально прекрасно понимали, что у Владимира Зеленского нет и не может быть качественной операционной команды. Скорее, он получил такой себе "филейный набор" из случайных ребят, которые быстро обросли какими-то крысиными связями, зажгли на своих лбах большие звёзды, но предпочли работать только на себя или на своих реальных папочек. Так что имеем такой себе классический ковчег.

С другой стороны, а как сформировать команду, если никому кроме "друзей детства" по настоящему не доверяешь и при этом понимаешь, что в ua-политике принято друга друга обязательно кидать?

Читайте такжеОманский провал ЗеленскогоТак вот, уже сейчас вполне можно прогнозировать, что как только рейтинг Владимира Александровича реально уйдёт ниже 30%, сразу начнётся наш большой и традиционный движ "выносим козла". Молниеносно состоятся кулуарные договорённости между классическими нашими игроками, образуются ситуативные союзы "против", начнутся масштабные уличные провокации. А "команда Зеленского" быстро и скоропостижно разбежится в разные стороны.

Вот истории с оманским, иранским и особенно с уханьским самолетами наглядно показали нам, как ситуация будет развиваться и почему ребята Зеленского панически боятся любого кризиса. И сразу в ступор.

Все проще некуда. Изначально у Владимира Александровича и близко нет прогнозистов и аналитиков, которые могут просчитать ту или ную ситуацию и предсказать варианты развития событий. Ладно, согласен, можно без них обойтись. Но тогда вам нужны сильные антикризисные операционисты, которые в считанные часы разворачивают небольшой штаб, берут полномочия и имеют исполнителей, четко выполняющих исходящие. Но ведь нет и этого.

Читайте такжеПочему сказки с Зеленским не получилосьНаоборот - кризис сразу делает членов команды Зеленского абсолютно немыми. Они быстро прячутся в туалетные комнаты и долго сидят на спецунитазах. Их ключевая тактика - помолчать и подождать. "Авось, рассосётся само!" Не рассасывается, но ухудшается. После чего плохая ситуация ухудшается ещё больше потому, что нет так называемых посткризисных комментаторов. Т.е. тех, кто может после события доказать, что "не все так плохо и вы просто не так поняли". Даже это не получается. И потому негативное послевкусие длится долго и устойчиво.

Но хуже всего, что у Зеленского так и не появилось своих силовиков. Никаких. Ни тех, кто способен обеспечить его чистыми, а не манипулятивными разведданными. Ни тех, кто способен обеспечить превентивные задержания. Ни тем более тех, кто готов обеспечить надлежащую защиту во время движа.

А теперь сами прогнозируйте дальнейшее. Рейтинг упал. Общество устало. Началось небольшое агрессивное движение. Чужие силовики добавили движу, драк и накалили обстановку. Улицы забыты тысячами "вирусологов или фермеров". Надо говорить, что произойдёт дальше?..

Михаил Подоляк рейтинг Владимир Зеленский
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