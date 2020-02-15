Президент Эстонии в Мюнхене похвалила Зеленского, предупредив о падении рейтинга

Президент Эстонии советует Зеленскому готовится к падению рейтинга / Керсти Кальюлайд/Фейсбук

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посоветовала Владимиру Зеленскому готовится к серьезному падению рейтинга после реализации запланированных реформ.

"73% — это значительный мандат, который позволяет украинскому лидеру менять ситуацию. Если он будет продолжать реформы, то, несмотря на то, каким будет их результат, его поддержка будет падать, ведь перед ним (стоит) очень трудная задача. Нет более нетерпеливого политика, чем Зеленский, который стремится к быстрым положительным изменениям в Украине. Если он этого не сделает, то не знаю, кто тогда это может сделать", - сказала она в ходе выступления на Украинском ланче в рамках Мюнхенской безопасности конференции.

Кальюлайд высказала мнение, что нынешний президент Украины "не из тех лидеров, просто довольствуется должностью, а готов нести риски проведения реформ". Она также напомнила о низком уровне доверия к судебной системе Украины и подчеркнула важность реформ в данной ключевой отрасли. Эстонский лидер оценила важность принятия антикоррупционного закона в Украине.

Напомним, Кальюлайд напомнила в Мюнхене о продолжающейся войне в Украине. При этом она указала, что на Донбассе не замороженный, а очень горячий конфликт.

Как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции против России не привели к видимым изменениям, однако Европе обходятся очень дорого.