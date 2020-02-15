"На 15%": в Слуге народа рассказали о досрочных выборах в Раду

Александр Корниенко / УНИАН

В парламентской фракции Слуга народа прокомментировали возможность роспуск нынешнего состава Верховной Рады. По словам первого замглавы фракции Александа Корниенко, такая вероятность есть.

При этом он указал, что новые выборы в украинский парламент маловероятны.

"Низко очень оцениванию, на 15%", - цитирует Корниенко РБК-Украины.

Как ранее сообщал Главред, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что предпосылки к роспуску парламента на сегодняшний день отсутствуют.