"На 15%": в Слуге народа рассказали о досрочных выборах в Раду

Александр Корниенко отметил, что вероятность роспуска парламента очень низкая.
В парламентской фракции Слуга народа прокомментировали возможность роспуск нынешнего состава Верховной Рады. По словам первого замглавы фракции Александа Корниенко, такая вероятность есть.
При этом он указал, что новые выборы в украинский парламент маловероятны.
"Низко очень оцениванию, на 15%", - цитирует Корниенко РБК-Украины.
Как ранее сообщал Главред, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что предпосылки к роспуску парламента на сегодняшний день отсутствуют.