Роспуск Рады: Разумков высказался по поводу перевыборов

На сегодняшний день предпосылки для роспуска Рады отсутствуют, считает спикер парламента.
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков оценил вероятность роспуска парламента.
По его мнению, на сегодняшний день предпосылки к такому шагу отсутствуют.
"Мне кажется сегодня, исходя из закона, из той ситуации, которая есть в парламенте, предпосылок для роспуска парламента нет", - подчеркнул спикер парламента в интервью на одном из YouTube-каналов.
Он также напомнил, что по закону на протяжении года действует "иммунитет" Верховной Рады.
"С точки зрения работы, мне кажется, 9-й созыв работает достаточно конструктивно: принимается большое количество законопроектов. Народные депутаты работают, вы их можете видеть в Раде, чего раньше не наблюдали", - добавил Разумков.
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Напомним, ранее Разумков ответил на слухи и оценил свои отношения с Владимиром Зеленским и Андреем Богданом.