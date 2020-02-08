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Роспуск Рады: Разумков высказался по поводу перевыборов

8 февраля 2020, 10:26

На сегодняшний день предпосылки для роспуска Рады отсутствуют, считает спикер парламента.

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков / Reuters

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков оценил вероятность роспуска парламента.

По его мнению, на сегодняшний день предпосылки к такому шагу отсутствуют.

"Мне кажется сегодня, исходя из закона, из той ситуации, которая есть в парламенте, предпосылок для роспуска парламента нет", - подчеркнул спикер парламента в интервью на одном из YouTube-каналов.

Он также напомнил, что по закону на протяжении года действует "иммунитет" Верховной Рады.

"С точки зрения работы, мне кажется, 9-й созыв работает достаточно конструктивно: принимается большое количество законопроектов. Народные депутаты работают, вы их можете видеть в Раде, чего раньше не наблюдали", - добавил Разумков.

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Напомним, ранее Разумков ответил на слухи и оценил свои отношения с Владимиром Зеленским и Андреем Богданом.

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