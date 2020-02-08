Разумков ответил на слухи и оценил свои отношения с Зеленским и Богданом

Дмитрий Разумков / Фото НВ

У каждой государственной институции в Украине свой сектор работы и ответственности, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Таким образом он ответил на вопрос о своих отношениях с представителями других ветвей власти, в частности – с президентской.

"Я говорю и де-юре и де-факто. Я говорю и про Кабинет министров и про Верховную Раду. О каком-то десантировании, я думаю, что это больше слухи, которые кто-то использует", - подчеркнул спикер парламента в интервью на одном из YouTube-каналов.

Он отметил, что у него встречи с президентом Владимиром Зеленским, представителями его Офиса, а также премьер-министром и Кабмином происходят регулярно.

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"С кем-то более теплые взаимоотношения, с кем-то более рабочие… С президентом – хорошие отношения, с Богданом – хорошие, рабочие отношения", - добавил Разумков.

Напомним, ранее Разумков высказался по поводу гигантских зарплат депутатов.