В РФ напали на генконсульство Украины, есть раненый

На консульство Украины в РФ совершено нападение / УНИАН

В пятницу, 19 февраля, в Санкт-Петербурге неизвестный совершил нападение на Генеральное консульство Украины.

Как пишет в своем Telegram-канале журналист Игорь Соловей, в рузельтате нападения есть раненый.

В то же время журналист уточнил, что угрозы жизни украинскому сотруднику, пострадавшему в результате нападения, нет.

По его словам, нападавший нанес дежурному коменданту два ножевых ранения. Злоумышленника задержали.

"Но что-то российские полицейские без особого энтузиазма им занимаются... Может были готовы", - добавил Соловей.

Как уточняет издание Фонтанка, в полдень в консульство Украины в Петербурге пришёл мужчина. День был не приёмный, о чём ему сообщил охранник на входе.

"В этот момент мужчина достал нож и ударил сотрудника консульства. Всё это, по предварительной информации, визитёр проделал молча. До приезда наряда полиции он оставался в холле консульства", - рассказали журналисты.

Пострадавшего охранника, 31-летнего мужчину, увезли в Мариинскую больницу. Его ранение врачи оценивают как лёгкое.

Нападавшего доставили в 76 отдел полиции, где выяснилось, что ему 34 года, он родился в Петербурге и проживает на Васильевском острове с матерью, уроженкой Ростовской области, братом и сестрой, а также отцом, родившемся в Украине.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве активисты устроили лазерное шоу по поводу дня рождения Владимира Путина – президента Российской Федерации. Шоу показали на фасаде здания посольства России.

На видео видно, что сначала на здании показали карикатурный профиль, похожий на профиль президента РФ, а потом фрагмент известной кричалки ультрас о российском лидере – "Путин – х*йло".