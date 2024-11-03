В Украине будут штрафовать и судить за хранение дров - в чем причина

В Украине могут начать штрафовать и привлекать к уголовной ответственности за хранение дров без документов, предупреждает адвокат.

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За хранение дров без документов светит штраф 34 тысячи и 7 лет тюрьмы / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Коротко:

В Украине за хранение дров без документов будут штрафовать и предусмотрена уголовная ответственность

15 октября законопроект передан на подпись президенту

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет за хранение дров без необходимой документации. Изменения внесены в Административный и Уголовный кодексы Украины, а сейчас закон ожидает подписи президента. Об этом рассказал адвокат Алексей Кинебас в комментарии "Суспільне Чернігів".

Как объяснил Кинебас, если закон вступит в силу, правонарушителями могут оказаться многие сельские жители, которым в определенных случаях будет угрожать или штраф, или даже уголовная ответственность.

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Также, по его словам, новые нормы закона ужесточают наказание за незаконную вырубку и повреждение деревьев, что считается усовершенствованием правовой ответственности в экологической сфере.

"Внесена новая статья в Уголовный кодекс и Административный кодекс - незаконное хранение древесины. Теперь может быть либо административная, либо уголовная ответственность просто за хранение, перевозку или сбыт. Например, два человека, супруги, хранят дрова на сумму более 30 000 гривен, не имеют документов, где они эти дрова купили. Уголовная ответственность предусмотрена от пяти до семи лет", - указывает он.

Адвокат отметил, что сейчас предусмотрена уголовная ответственность за незаконную вырубку именно лесов. Согласно обновленной статье 246, эта ответственность распространяется на все случаи незаконного уничтожения или повреждения деревьев и кустарников.

"Даже если этих дров меньше чем на 30 000 гривен - это административная ответственность, там тоже предусмотрены штрафы, если, например, вы храните один ствол, одно дерево, один какой-то пенек - эта древесина должна иметь документы, где вы ее взяли. К 100% жителей, проживающих в сельской местности, они будут лицами, которых следовало бы привлечь", - говорит адвокат.

Адвокат отметил, что сейчас предусмотрена уголовная ответственность за незаконную вырубку деревьев и кустов, независимо от того, идет ли речь о лесных участках или других территориях. Согласно обновленной статье 246, эта ответственность распространяется на все случаи незаконного уничтожения или повреждения деревьев и кустарников.

"Такие люди получат от семи до 10 лет. Например, за непредумышленное убийство можно получить от пяти до восьми лет максимум", - отмечает адвокат.

Адвокат отмечает, что в законе отсутствуют переходные положения, поэтому после его подписания президентом он сразу вступает в силу. Это означает, что человек, который хранит дрова на сумму 30 000 гривен без документов, может стать объектом уголовного производства, и полиция будет иметь основания для проверок и открытия уголовного производства.

"Человек говорит, я там приобрел эти дрова летом или осенью, или вообще в прошлом году, - это никоим образом его не освобождает от ответственности, потому что он хранит дрова сейчас. Это может привести к административной ответственности или же в зависимости от объема, к уголовной ответственности", - говорит он.

15 октября закон был передан на подпись президенту Украины. После его принятия Верховной Радой во всех трех чтениях и подписания председателем Рады осталась только финальная подпись президента.

"Надеемся, вето будет наложено", - рассказал Алексей Кинебас.

Кто такой Алексей Кинебас Алексей Кинебас - окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. С августа 2005-го года по январь 2008-го работал юристом приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека. С января по июнь 2008-го года был координатором этой юридической приемной. С июля 2010 года является управляющим партнером "Юридическая компания "КАНОН".

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