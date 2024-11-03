Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Украине будут штрафовать и судить за хранение дров - в чем причина

Юрий Берендий
3 ноября 2024, 12:21
925
В Украине могут начать штрафовать и привлекать к уголовной ответственности за хранение дров без документов, предупреждает адвокат.
В Украине будут штрафовать и судить за хранение дров - в чем причина
За хранение дров без документов светит штраф 34 тысячи и 7 лет тюрьмы / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Коротко:

  • В Украине за хранение дров без документов будут штрафовать и предусмотрена уголовная ответственность
  • 15 октября законопроект передан на подпись президенту

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет за хранение дров без необходимой документации. Изменения внесены в Административный и Уголовный кодексы Украины, а сейчас закон ожидает подписи президента. Об этом рассказал адвокат Алексей Кинебас в комментарии "Суспільне Чернігів".

Как объяснил Кинебас, если закон вступит в силу, правонарушителями могут оказаться многие сельские жители, которым в определенных случаях будет угрожать или штраф, или даже уголовная ответственность.

видео дня

Также, по его словам, новые нормы закона ужесточают наказание за незаконную вырубку и повреждение деревьев, что считается усовершенствованием правовой ответственности в экологической сфере.

"Внесена новая статья в Уголовный кодекс и Административный кодекс - незаконное хранение древесины. Теперь может быть либо административная, либо уголовная ответственность просто за хранение, перевозку или сбыт. Например, два человека, супруги, хранят дрова на сумму более 30 000 гривен, не имеют документов, где они эти дрова купили. Уголовная ответственность предусмотрена от пяти до семи лет", - указывает он.

Адвокат отметил, что сейчас предусмотрена уголовная ответственность за незаконную вырубку именно лесов. Согласно обновленной статье 246, эта ответственность распространяется на все случаи незаконного уничтожения или повреждения деревьев и кустарников.

"Даже если этих дров меньше чем на 30 000 гривен - это административная ответственность, там тоже предусмотрены штрафы, если, например, вы храните один ствол, одно дерево, один какой-то пенек - эта древесина должна иметь документы, где вы ее взяли. К 100% жителей, проживающих в сельской местности, они будут лицами, которых следовало бы привлечь", - говорит адвокат.

Адвокат отметил, что сейчас предусмотрена уголовная ответственность за незаконную вырубку деревьев и кустов, независимо от того, идет ли речь о лесных участках или других территориях. Согласно обновленной статье 246, эта ответственность распространяется на все случаи незаконного уничтожения или повреждения деревьев и кустарников.

"Такие люди получат от семи до 10 лет. Например, за непредумышленное убийство можно получить от пяти до восьми лет максимум", - отмечает адвокат.

Адвокат отмечает, что в законе отсутствуют переходные положения, поэтому после его подписания президентом он сразу вступает в силу. Это означает, что человек, который хранит дрова на сумму 30 000 гривен без документов, может стать объектом уголовного производства, и полиция будет иметь основания для проверок и открытия уголовного производства.

"Человек говорит, я там приобрел эти дрова летом или осенью, или вообще в прошлом году, - это никоим образом его не освобождает от ответственности, потому что он хранит дрова сейчас. Это может привести к административной ответственности или же в зависимости от объема, к уголовной ответственности", - говорит он.

15 октября закон был передан на подпись президенту Украины. После его принятия Верховной Радой во всех трех чтениях и подписания председателем Рады осталась только финальная подпись президента.

"Надеемся, вето будет наложено", - рассказал Алексей Кинебас.

Кто такой Алексей Кинебас

Алексей Кинебас - окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. С августа 2005-го года по январь 2008-го работал юристом приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека. С января по июнь 2008-го года был координатором этой юридической приемной. С июля 2010 года является управляющим партнером "Юридическая компания "КАНОН".

Штрафы в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, ежегодная постановка на воинский учет юношей-призывников в Украине является плановой процедурой и не имеет отношения к мобилизационным мероприятиям, связанным с войной. Однако тем, кто не стал на учет, грозит административная ответственность в виде штрафа, сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

Все военнообязанные в Украине должны были обновить свои данные в ТЦК и СП до 16 июля, и для тех, кто этого не сделал, штрафы будут начисляться с конца сентября, отметил народный депутат Александр Федиенко.

Проблема сжигания листьев и травы в Украине остается актуальной, ведь это не только незаконно, но и наносит значительный вред окружающей среде и здоровью людей. Хотя законодательство предусматривает суровые наказания за такие действия, практика показывает, что это явление все еще распространено.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Верховная Рада штраф штрафы
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Google "слил" данные о размещении военных систем ВСУ: в СНБО отреагировали

Google "слил" данные о размещении военных систем ВСУ: в СНБО отреагировали

13:13Украина
"Новая ситуация" в войне: в Турции прогнозируют изменения для Украины в 2025 году

"Новая ситуация" в войне: в Турции прогнозируют изменения для Украины в 2025 году

13:11Украина
В Украине будут штрафовать и судить за хранение дров - в чем причина

В Украине будут штрафовать и судить за хранение дров - в чем причина

12:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Влупит мороз и завалит снегом: Украину накроет сильное похолодание

Влупит мороз и завалит снегом: Украину накроет сильное похолодание

Муж покойной Заворотнюк решился на важный шаг ради другой женщины

Муж покойной Заворотнюк решился на важный шаг ради другой женщины

Урожай побьет рекорды: в какие дни сажать лук на зиму в ноябре - список

Урожай побьет рекорды: в какие дни сажать лук на зиму в ноябре - список

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Почему вредно заправлять автомобиль "до краев": водители будут удивлены

Почему вредно заправлять автомобиль "до краев": водители будут удивлены

Последние новости

13:23

ВСУ отступают из населенных пунктов: неожиданную причину озвучил Селезнев

13:13

Google "слил" данные о размещении военных систем ВСУ: в СНБО отреагировали

13:11

"Новая ситуация" в войне: в Турции прогнозируют изменения для Украины в 2025 году

13:10

Барби-мама: Марго Робби родила первенца

12:59

Гороскоп на завтра 4 ноября: Тельцам - невероятная удача, Скорпионам - прибыль

Украине надо сделать два шага, чтобы не допустить капитуляции - экс-посол в США ШамшурУкраине надо сделать два шага, чтобы не допустить капитуляции - экс-посол в США Шамшур
12:51

Уже с понедельника все пойдет, как по маслу: астрологи назвали ТОП-3 счастливчика

12:39

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября: Тельцам - деньги, Весам - проблемы

12:21

В Украине будут штрафовать и судить за хранение дров - в чем причина

12:02

ВСУ в окружение: враг хочет наступать на большой город, у РФ есть успехи - Снегирев

Реклама
11:52

Так говорил Залужный: в Раде рассказали, сколько еще людей нужно мобилизовать

11:39

Гороскоп Таро на неделю с 4 по 10 ноября: Львам - покупки, Ракам - риск

11:22

Солдатам из КНДР на Курщине будет "несладко": США готовит для ВСУ важную технику

10:45

Если попытается остановить войну: в РФ истерично угрожают Трампу судьбой Кеннеди

10:22

Массированный удар по Украине: ВС успешно "покрошили" вражеские цели - детали

10:00

Россия будет стремиться захватить Великую Новоселку, чтобы пойти в наступление на Днепропетровщину - Коваленко

09:58

Переговоры Украины и России: Шамшур оценил перспективу начала диалога в Индии

09:57

Операция на Курщине продолжается: украинские воины продвинулись в районе Суджи - ISW

09:56

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 ноября (обновляется)

09:23

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:59

РФ и КНДР нарвались: Южная Корея может усилить поддержку Украины - ISW

Реклама
08:36

Карма за столицу: в Крыму и областях РФ прозвучали взрывы - затряслись окна

07:43

Масштабная атака агрессоров на Киев: в столице поднялись пожары - детали от КГВАФото

07:05

Найти 3 отличия за 19 секунд сможет только гений: загадка, которая всех запутает

06:18

В войне настал момент истинымнение

04:30

Головоломка для тех, у кого "острый глаз": нужно найти 10 инструментов

03:30

Зачем ставят виниры: стоматолог назвал причины и основные противопоказания

03:03

Есть 2 условия: Украина может переломить ход войны перед переговорами с РФ - дипломатВидео

02:33

Большинство не сможет найти отличия: интересная головоломка на внимательность

01:27

"Корейцев из КНДР надо уничтожать": дипломат назвал ответ Украины на угрозуВидео

02 ноября, суббота
23:25

Россияне атакуют Украину дронами: в пригороде Киева прогремел взрыв

23:03

РФ понесла рекордные потери: Коваленко назвал сколько и чего "перемололи" ВСУ

22:40

Что положить в шкаф от влаги и плесени: неприятный запах исчезнет надолго

22:19

"Логистика под угрозой": враг хочет перерезать стратегический маршрут - DeepState

22:16

Муж покойной Заворотнюк решился на важный шаг ради другой женщины

21:46

Десятки чехов будут воевать за Украину: президент Чехии предоставил разрешение

21:17

"Это преступление против людей": Зеленский призвал усилить санкции против РФ

20:44

Цена бьет рекорды: стоимость популярного овоща в Украине стремительно растет

20:28

"Тысячу Зеленского" можно потратить на лекарства, но есть одно "но": объяснение

20:16

Урожай побьет рекорды: в какие дни сажать лук на зиму в ноябре - списокВидео

20:00

Зеленский может склонить Трампа на свою сторону: в WP раскрыли планы ОП о выборах в США

Реклама
19:55

Переговоры явно готовятся: при чем тут Томагавкимнение

19:45

Влупит мороз и завалит снегом: Украину накроет сильное похолодание

19:36

"Украину будут ждать новые вызовы": чем грозит победа Трампа на выборах

19:33

Ветераны, женщины и лица с инвалидностью будут заниматься разминированием - Минобороны

19:11

Рост цен или дефицит: в России начинается настоящая инфляциямнение

18:28

Путин не ограничится войсками с КНДР: с кем еще диктатор может подписать "соглашения"

18:13

Россияне применили новую тактику для атаки "Шахедами": что изменилось

18:10

РФ ударила по Днепропетровской области: среди раненых - дети

17:49

6 сел за 2 недели: войска РФ закрыли полукотел возле Курахово - BILD

17:37

Путин не достиг ни одной цели за 1000 дней войны: Остин разнес "имперские амбиции" РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять