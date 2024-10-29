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Процедуру прохождения МСЭК упростили: Верховная Рада приняла закон

Руслана Заклинская
29 октября 2024, 14:59обновлено 29 октября, 15:55
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Рада приняла законопроект по совершенствованию процедур проведения МСЭК.
Процедуру прохождения МСЭК упростили: Верховная Рада приняла закон
Работу МСЭК усовершенствовали / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, rada.gov.ua

Коротко:

  • ВР приняла закон, который усовершенствует работу МСЭК

  • Участие в заседаниях можно принимать онлайн

    видео дня

  • Во время прохождения экспертизы можно снимать и иметь при себе законного представителя

Во вторник, 29 октября, Верховная Рада Украины приняла законопроект №11225, направленный на совершенствование процедур проведения медико-социальной экспертизы. За закон проголосовали 284 депутата. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко и Алексей Гончаренко.

Согласно принятому документу, процесс работы МСЭК будет модернизирован. Главные нововведения:

  1. Онлайн-участие. Предоставление возможности дистанционного участия лиц на заседаниях МСЭК. Это значительно уменьшит затраты времени и средств для пациентов,.
  2. Изменения в порядке установления инвалидности. Предлагается изменить процедуру, так что вместо личного присутствия пациентов на заседаниях, документы для экспертизы рассматривались на основе предоставленных материалов.
  3. Электронная система здравоохранения. Внесение результатов работы МСЭК в электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ) упростит доступ врачей к необходимым данным. Это будет способствовать более быстрому принятию решений и повысит прозрачность процесса.

"Но теперь вопрос, что дальше. Потому что президент заявил о ликвидации МСЭК", - отметил Гончаренко.

Согласно документу, медико-социальная экспертиза будет проводиться комиссиями разных уровней - первого, второго и других, согласно распределению, которое определит Кабинет Министров. Закон также регламентирует, что лицу, которое проходит экспертизу, должны предоставить решение МСЭК, содержащее мотивировочную часть и обоснование.

Кроме этого, максимальные сроки принятия решений по результатам медико-социальной экспертизы устанавливает Кабмин. Предусмотрено, что Кабмин будет формировать перечень оснований, при которых заседания МСЭК могут проводиться в дистанционном формате или организовываться в виде выездных заседаний.

В то же время закон предоставляет право лицу, которое проходит экспертизу, иметь при себе адвоката, законного представителя, а также врача или специалиста по реабилитации в сфере здравоохранения. Предоставлена также возможность самостоятельно проводить видео- и аудиофиксацию заседания МСЭК с использованием технических средств.

Кто такая Ирина Геращенко?

Ирина Владимировна Геращенко (род. 15 мая 1971, Черкассы, Украина) - украинская тележурналистка и политический деятель, народный депутат Украины, сопредседатель фракции Европейская Солидарность в Верховной Раде 9-го созыва, пишет "Википедия".

Ликвидация МСЭК - последние новости

Напомним, 22 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Решение приняли после резонансного скандала, возникшего в связи с предоставлением инвалидности для прокуроров.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал скандал с незаконным установлением инвалидности прокурорам, которые получали большие выплаты. Он считает, что чиновники должны вернуть незаконно полученные пенсии и уплатить штрафы в двойном размере.

Как сообщал Главред, министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ, согласно которому функции МСЭК передали Украинскому государственному научно-исследовательскому институту медико-социальных проблем инвалидности. С 1 января 2025 года областные и городские МСЭК прекратят свои функции, а их обязанности перейдут к кластерным и надкластерным больницам.

Что такое МСЭК?

Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, обращающимся для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.

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