Скандалы с МСЭК: Подоляк рассказал, как нужно наказать прокуроров

Главные тезисы Подоляка:
- Чиновников с незаконными группами инвалидности нужно наказывать
- Все чиновники с фиктивной инвалидностью должны вернуть в бюджет выплаты
- Важно, чтобы чиновники несли репутационную ответственность
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал скандал с незаконным установлением группы инвалидности украинским прокурорам, благодаря чему они годами получали от государства огромные выплаты.
По его словам, наказывать таких чиновников нужно в двойном размере.
"Они должны это вернуть (незаконно полученные пенсии по инвалидности - ред.) и заплатить столько же сверху", - подчеркнул он в эфире телемарафона.
Подоляк добавил, что власть уже приняла решение о ликвидации всей коррумпированной вертикали МСЭК. Сейчас уже начаты сотни уголовных производств, ведутся расследования и аудиты, которые должны установить законность установления инвалидности госслужащим.
"Мы с вами понимаем, что это фиктивно. Но аудит как раз позволит еще раз провести комиссию, оценить состояние человека и выяснить, есть ли у него, как правило, вторая группа (инвалидности - ред.), потому что первую группу немножко было бы видно", - подчеркнул он.
По его мнению, после этого государство должно "отработать один простой алгоритм": все чиновники, которые получили фиктивную инвалидность должны вернуть в бюджет незаконно полученные выплаты по инвалидности, а также уплатить штрафы, чтобы компенсировать ущерб, который они нанесли государству.
"Они (штрафы - ред.) должны быть равны той сумме, на которую человек государство обворовывал в течение трех-четырех лет", - добавил советник.
Подоляк также сказал, что кроме денег и финансовой ответственности, очень важно, чтобы чиновники также несли репутационную ответственность, но с этим вопросом в Украине сложнее.
"Чтобы они на 5 и плюс лет не могли больше занимать те должности, которые они занимают. Те люди, которые были задержаны с фиктивными инвалидностями. Это я говорю о людях, которые имеют отношение к той или иной вертикали. Например, к прокурорской вертикали", - отметил он.
Отмечается, что для окончательной ликвидации выявленной коррупционной схемы по установлению незаконной инвалидности, необходимо сделать несколько шагов:
- Правительство должно принять новую модель и механизм установления инвалидности.
- Рада должна внести соответствующие изменения в законодательство, регулирующее этот сегмент.
- Правоохранительная система (суды, СБУ, ГБР, внутренние расследования) должна выносить соответствующие приговоры и наказывать правонарушителей.
Что такое МСЭК?
Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, обращающимся для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.
Скандал с МСЭК - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 октября выяснилось, что почти все прокуроры Хмельницкой области имеют инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК (медико-санитарной комиссии) Татьяна Крупа.
21 октября Минздрав отменил выводы Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установлении инвалидности 74 военнообязанным. Это стало результатом проверки решений комиссии в период с 27 сентября по 10 ноября 2023 года в отношении мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Также известно, что в 2024 году по материалам СБУ были выдвинуты подозрения 64 должностным лицам МСЭК, из них 9 человек уже получили приговоры. Кроме того, по инициативе СБУ было аннулировано 4106 выводов об инвалидности, которые были выданы на основе поддельных документов.
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