В Украине планируют взвинтить штрафы для водителей​: за что будут наказывать

Штрафы для водителей в Украине хотят увеличить / УНИАН

Министерство внутренних дел предлагает значительно увеличить штрафы для водителей в Украине. По словам советника МВД Михаила Апостола в МВД выступают за неотвратимость наказания за нарушение правил дорожного движения.

Апостол отметил, что наказание за нарушение введенных 25 ноября изменений ПДД, согласно которым пассажиры такси обязаны пристегиваться ремнями безопасности и на переднем, и на заднем сиденьях, нужно ужесточить.

"51 гривна за ремень - это не тот штраф, которого сегодня люди боятся. Сегодня большое количество тех, кто попадает на штраф от 10 800 до 54 000 гривен, когда садятся за руль и устраивают аварии в состоянии алкогольного опьянения. Я не знаю какие условия нужны и какие наказания придумать, чтобы этого не происходило. Я за то, чтобы была неотвратимость наказания", - сказал советник министра в эфире телеканала Украина 24.

Читайте такжеПолиция предупредила водителей о новых штрафах - кого коснется

Советник Авакова считает, что водитель, по вине которого может произойти авария с жертвами, не должен избежать тюремного срока - минимум 5 лет.

"И не спасет никто: ни деньги, ни серьезные адвокаты, прокуроры. Если бы действительно такие жесткие правила существовали, люди бы задумывались, садиться ли за руль или пить, садиться ли в неисправную машину, превышать ли скорость. Иначе это просто битье комаров, а надо осушить болото, где эти комары плодятся", - заявил советник главы МВД.

ПДД в Украине - о чем ранее сообщал Главред: