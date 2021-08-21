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В Украине создали уникальную реконструкцию голоса Тараса Шевченко

21 августа 2021, 20:48

К 30 годовщине Независимости Украины реализован фантастический проект по творческой реконструкции голоса известного украинского художника.

В Украине реконструировали голос Кобзаря

В Украине создали реконструкцию голоса писателя и поэта Тараса Шевченко. Теперь каждый может услышать, как мог бы звучать большой Кобзарь, говорится на странице МИД в Facebook.

К 30 годовщине Независимости Украины реализован фантастический проект по творческой реконструкции голоса известного украинского художника.

"К сожалению, записей языка писателя не существует, но новейшие технологии делают возможным невозможное. На основе антропометрических данных и нейросети при отсутствии каких-либо записей команде TABASCO (креативное агентство - ред.) удалось синтезировать голос Шевченко. Может ли быть более символический подарок для Украины ко дню рождения", — говорится в сообщении.

Ранее Главред писал о том, что 12 июня умер известный украинский писатель, переводчик и культуролог Лесь Герасимчук, который переводил с английского произведения Джека Лондона, Даниэля Дефо, Уолта Уитмена и др.

Об этом сообщил председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский, ссылаясь на жену умершего. Ему было 76 лет. Писатель и литератор родился в Киеве в 1944 году. Его мать - балерина Лидия Герасимчук, отец - инженер-мелиоратор Абрам Насушкин.

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Тарас Шевченко голоса новости Украины
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