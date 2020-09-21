В Украине все школы и детсады закроют на карантин: эксперт назвал причину

Карантин придется вводить из-за COVID-19 не у детей, а у учителей, считает Андрей Александрин.
Большинство детских образовательных учреждений в Украине не готовы к обеспечению инфекционной безопасности.
Об этом руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-инфекционист Андрей Александрин заявил в комментарии Главреду.
"Пока мы не научимся контролировать в школах и садах влажность воздуха и температурный режим, все эти мероприятия, такие как закупки дезинфектантов, антисептиков или покупки щитков для учителей, которые направлены ни на что другое, как на уничтожение бюджетных средств, эффекта от этих действий не будет", - сказал Александрин.
Он уточнил, что карантин придется вводить из-за COVID-19 не у детей, а у учителей, которые непосредственно находятся в группе риска.
Потому тенденция такова, что уже через пару недель, когда начнется серьезное похолодание, практически все школы и сады будут закрыты на карантин, добавил Александрин.
Читайте такжеКаким регионам запретили смягчать карантин: тревожные данные Минздрава
- В Украине количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уже превысило 178 тысяч.
- Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 3 тыс. 583 человека.
- Выздоровели от коронавируса 78 тыс. 184 человека.