В Украину вторгся российский вертолет, опубликовано видео

На Сумщину вторгся российский вертолет Ми-8, поделился журналист / УНИАН

Во вторник, 16 марта, в воздушное пространство Украины из Российской Федерации вторгся вертолет – залетел на нашу территорию, пролетел около 50 метров и вернулся.

Российский вертолет нарушил украинское воздушное пространство в Сумской области, сообщил Telegram-канал МВС України со ссылкой на сведения Государственной пограничной службы.

ГПСУ срочно отправила письмо российским пограничникам, в котором потребовала сообщить принадлежность летательного аппарата и объяснить обстоятельства, в связи с которыми он вторгся на нашу территорию.

"Сейчас ожидается ответ от пограничников России…", – отмечается в сообщении.

Журналист Андрей Цаплиенко в Telegram написал, что воздушное пространство в 14:05 нарушил российский вертолет Ми-8, который можно использоваться и в военных, и в гражданских целях. По его данным, борт был на высоте до ста метров.

Российский вертолет вторгся в Украину – видео с места происшествия

Напомним, в начале декабря 2014 года в Сумской области украинское воздушное пространство нарушил российский вертолет Ми-8 с символикой Таможенной службы – залетел на несколько сотен метров и вернулся в РФ.