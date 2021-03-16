В Украину вторгся российский вертолет, опубликовано видео

Вертолет из России сегодня залетел на территорию украинской области.
Во вторник, 16 марта, в воздушное пространство Украины из Российской Федерации вторгся вертолет – залетел на нашу территорию, пролетел около 50 метров и вернулся.
Российский вертолет нарушил украинское воздушное пространство в Сумской области, сообщил Telegram-канал МВС України со ссылкой на сведения Государственной пограничной службы.
ГПСУ срочно отправила письмо российским пограничникам, в котором потребовала сообщить принадлежность летательного аппарата и объяснить обстоятельства, в связи с которыми он вторгся на нашу территорию.
"Сейчас ожидается ответ от пограничников России…", – отмечается в сообщении.
Журналист Андрей Цаплиенко в Telegram написал, что воздушное пространство в 14:05 нарушил российский вертолет Ми-8, который можно использоваться и в военных, и в гражданских целях. По его данным, борт был на высоте до ста метров.
Российский вертолет вторгся в Украину – видео с места происшествия
Напомним, в начале декабря 2014 года в Сумской области украинское воздушное пространство нарушил российский вертолет Ми-8 с символикой Таможенной службы – залетел на несколько сотен метров и вернулся в РФ.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
- В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
- В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".