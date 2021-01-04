"Ваты на Галичине не меньше": националисты ополчились на блогерку, поздравившей россиян с Новым годом

Саша Чистова / nstagram.com/sashachistova

Украинские националисты в Сети атаковали популярную львовскую Instagram-блогершу Сашу Чистову после того, как она поздравила россиян с Новым годом на русском языке.

Процесс запустил постом на своей странице в Twitter известный активист и общественный деятель Сергей Стерненко. Он опубликовал скриншот из Instagram-сториз Чистовой с фразой "Россия, с новым годом вас". Именно так блогерка решила поздравить своих русских подписчиков.

"Получите файную инстаблогершу со Львова. 1,5 млн аудитория", ‒ написал Стерненко над скриншотом. Его подписчики немедленно обрушились на девушку с критикой.

"В этом году понял, что ваты на Галичине, пожалуй, не меньше, чем в Харькове", "Чистова – дер*мо. По ней только малолетки писают, а она львовянка, которая не знает украинского языка. Типичная русская подстилка для аудитории", "Потомки освободителей", "Пачему вы такие агрессивные, я просто поздравить хотела", "В последнее время такого дер*ма во Львове куча. Начиная с садика", ‒ на все лады ругали Чистову в комментариях.

К слову, у 23-летней русскоязычной блогерки Саши Чистовой 1,9 миллионов подписчиков в Instagram и столько же на YouTube. Она родилась, выросла и живет во Львове. В 2019 году получила международную премию World Bloggers Awards в номинации Best Youth Influencer.

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