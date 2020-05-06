Переговоры с ОРДЛО: Зеленский ответил на петицию об увольнении Ермака

Андрей Ермак и Владимир Зеленский / Офис президента

Подписанный по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта 2020 года главой Офиса президента Андреем Ермаком протокол был рабочим документом, который носит декларативный характер, не легитимизирует субъектности ОРДЛО, а также не меняет статуса России в переговорном процессе в рамках ТКГ.

Как заявил президент Владимир Зеленский, подписание в Минске протокола ТКГ является частью текущей работы по реализации Комплекса мер, а также других документов, которые составляют "пакет" достигнутых в Минске в 2014-2015 годах договоренностей.

"Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 закона Украины "О международных договорах Украины", поэтому полномочия на подписание рабочего документа заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года не регламентированы законодательством", - написал он в ответе на петицию с призывом уволить руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Читайте также"Болезненный удар": в Слуге народа оценили скандал с "пленками Ермака"По словам президента, 11 марта Ермак присутствовал на консультациях ТКГ в Минске для оценки состояния выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже.

Глава государства указал, что состав ТКГ четко определен в преамбуле протокола по итогам консультаций ТКГ о совместных шагах, направленных на имплементацию мирного плана пятого президента Украины Петра Порошенко и инициатив президента России Владимира Путина от 5 сентября 2014 года; и в меморандуме о выполнении положений Протокола по итогам консультаций ТКГ о шагах, направленных на имплементацию мирного плана Порошенко и инициатив Путина от 19 сентября 2014 года.

"Приглашенные лица с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины могут быть привлечены к дискуссиям на площадке ТКГ и в ее рабочих подгруппах, в том числе к любым консультативным механизмам, исключительно в случае достижения согласия в трехстороннем формате – между Украиной, Россией и ОБСЕ", - подчеркнул Зеленский.

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Отметим, что электронная петиция под названием Уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака появилась на сайте президента 1 апреля 2020 года и набрала на сайте президента необходимое количество голосов для ее рассмотрения.

Напомним, ранее Андрей Ермак заявил, что власть разработала ряд мероприятий, которые позволят приблизить урегулирование конфликта на оккупированном Донбассе.