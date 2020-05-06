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Переговоры с ОРДЛО: Зеленский ответил на петицию об увольнении Ермака

6 мая 2020, 21:23

Президент оценил подписание в Минске протокола ТКГ.

Ермак Зеленский
Андрей Ермак и Владимир Зеленский / Офис президента

Подписанный по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта 2020 года главой Офиса президента Андреем Ермаком протокол был рабочим документом, который носит декларативный характер, не легитимизирует субъектности ОРДЛО, а также не меняет статуса России в переговорном процессе в рамках ТКГ.

Как заявил президент Владимир Зеленский, подписание в Минске протокола ТКГ является частью текущей работы по реализации Комплекса мер, а также других документов, которые составляют "пакет" достигнутых в Минске в 2014-2015 годах договоренностей.

"Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 закона Украины "О международных договорах Украины", поэтому полномочия на подписание рабочего документа заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года не регламентированы законодательством", - написал он в ответе на петицию с призывом уволить руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Читайте также"Болезненный удар": в Слуге народа оценили скандал с "пленками Ермака"По словам президента, 11 марта Ермак присутствовал на консультациях ТКГ в Минске для оценки состояния выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже.

Глава государства указал, что состав ТКГ четко определен в преамбуле протокола по итогам консультаций ТКГ о совместных шагах, направленных на имплементацию мирного плана пятого президента Украины Петра Порошенко и инициатив президента России Владимира Путина от 5 сентября 2014 года; и в меморандуме о выполнении положений Протокола по итогам консультаций ТКГ о шагах, направленных на имплементацию мирного плана Порошенко и инициатив Путина от 19 сентября 2014 года.

"Приглашенные лица с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины могут быть привлечены к дискуссиям на площадке ТКГ и в ее рабочих подгруппах, в том числе к любым консультативным механизмам, исключительно в случае достижения согласия в трехстороннем формате – между Украиной, Россией и ОБСЕ", - подчеркнул Зеленский.

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Отметим, что электронная петиция под названием Уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака появилась на сайте президента 1 апреля 2020 года и набрала на сайте президента необходимое количество голосов для ее рассмотрения.

Напомним, ранее Андрей Ермак заявил, что власть разработала ряд мероприятий, которые позволят приблизить урегулирование конфликта на оккупированном Донбассе.

Андрей Ермак Владимир Зеленский офис президента
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