ВНО под угрозой срыва: в Кабмине назвали новые даты тестирования

Мандзий назвала даты проводения ВНО-2020 / УНИАН

Проведение ВНО в Украине могут перенести - в Минобразования заверили, что работают над тем, чтобы сессия Внешнего независимого оценивания прошла в установленные сроки.

Однако не исключено, что она может быть перенесена на август или состоятся в режиме онлайн. Об этом заявила и.о. министра образования Украины Любомира Мандзий в эфире канала Украина 24.

"Мы работаем над тем, чтобы с 25 июня по 17 июля прошла основная сессия ВНО. Завтра будет заседание комиссии, которая должна утвердить показатели эпидемиологической ситуации, при условиях соблюдения которых будет проведено ВНО. Если условия не будут соответствовать показателям - будет перенесено на август", - заявила она.

Читайте такжеПробного ВНО в Украине не будет – Кабмин отменил

При этом министр добавила, что сейчас у ведомства нет возможности провести ВНО в режиме онлайн.

"Пробное - это с использованием дистанционных технологий, а не онлайн. Мы сейчас не имеем возможности верифицировать и идентифицировать участников, но проводим консультации о возможности такого формата", - добавила Мандзий.

Напомним, пробное ВНО можно будет пройти двумя способами - онлайн или заполнив бумажные тетради и бланки дома.

Кроме того, в МОН заявили, что отмена оценивания может привести к созданию коррупционных рисков при поступлении.

ВНО в Украине

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что эпидемситуация позволяет провести ЗНО, однако окончательное решение будет принято лишь за несколько дней до начала основной сессии тестирования.

Напомним, правительство приняло решение отменить пробное внешнее независимое оценивание.