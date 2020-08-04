Кравчук озвучил компромиссы и "красные" линии Киев на переговорах в Минске

Леонид Кравчук / Главред

Официальный Киев волне может решиться на ряд компромиссов на переговорах в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию военного конфликта на Донбассе ‒ вплоть до создания в ОРДЛО свободной экономической зоны.

Об этом недавно назначенный глава украинской делегации в ТКГ и первый президент (1991-1994) Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире телевидения.

"Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне в этих областях. Кстати, в 1993 году я подписал указ, будучи президентом [Украины - Главред], об установлении свободной экономической зоны в этих регионах, но потом это как-то потерялось. Но это не означает, что невозможно вернуться к этому вопросу и обсудить его", — заявил он.

Другим возможным компромиссным решением от официального Киева он назвал вопрос "об особом статусе Донбасса". В то же время он отметил ‒ украинские власти не устраивает ранее предложенный на переговорах в Минске вариант статуса.

"В тех документах, которые были приняты в 2015 году, вопрос особого статуса проходит, но не в такой редакции, как его подают. Это не обязательно должно быть записано в Конституции Украины. Мы можем говорить об особом статусе управления, мы можем говорить об особой организации администраций и управления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", — подытожил Кравчук.

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Напомним, ранее Леонид Кравчук заявлял о том, что представители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должны четко сформулировать, каким они видят будущее временно оккупированных районов Донбасса.