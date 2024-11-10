Враг готовит новый опасный удар: на какой город нацелились - ОТГ "Луганск"

Каждый день мы видим что ежедневно враг теряет 50-70 человек убитыми и ранеными.

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Оккупанты продолжают накапливать силы на Донетчине / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 4 отдельная танковая бригада

Коротко о главном:

В районе Часового Яра и Торецка оккупанты накапливают силы

На Торецком направлении уменьшилось количество штурмов

В районе Часового Яра и Торецка Донецкой области российские оккупационные войска продолжают накапливать личный состав для будущего удара.

Такое заявление сделала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире "Суспільного".

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"Сейчас мы говорим о том, что там находятся кадровые части, укомплектованные контрактниками и укомплектованы они хорошо. Они имеют возможность подводить резервы, личный состав, и к сожалению имеют высокий уровень комплектования", - рассказала она.

Что известно про Торецк / Инфографика: Главред

По словам спикера, вражеские силы готовятся к будущему удару. Однако пока враг не имеет возможности наступать на город Часов Яр с применением техники. Дело в том, что для этого им нужно навести переправы через канал.

"Для того, чтобы навести мост, нужно чтобы не происходило активных обстрелов. А мы, защищая этот канал, конечно им такой возможности не дадим и будем держать этот канал под бдительным оком нашей артиллерии", - рассказала Анастасия Бобовникова.

В то же время, по словам пресс-секретаря, на Торецком направлении количество штурмов уменьшилось, а также изменился их характер.

"Враг использует большее количество личного состава и они несут большие потери. Каждый день мы видим, что ежедневно враг теряет 50-70 человек убитыми и ранеными", - рассказала Анастасия Бобовникова.

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Ситуация на фронте - что известно

По данным ISW, ВСУ "давят" на врага в Курской области и имеют успехи в Донецкой области. По версии росблогеров, ВСУ используют "неизвестные танки" во время штурма российских позиций в Курской области.

В то же время президент Владимир Зеленский провел три важных совещания по оборонной тематике. Больше всего внимания уделялось сейчас Кураховскому направлению.

Как сообщал ранее Главред, привлечение войск КНДР ведет к разгромным потерям. Основной целью их переброски является обеспечение новыми резервами российской группировки на Курском направлении.

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