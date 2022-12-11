Все горело, взрывалось: ВСУ провернули мощную спецоперацию на Запорожье, к которой готовились месяц

Украинские военные уничтожили 7 вражеских ЗРК С-300 и личный состав оккупантов во время подзарядки.

ВСУ разбили оккупантов во время зарядки ЗРК С-300 / Коллаж фото 93-я ОМБр Холодный Яр, Telegram

Украинские военные мастерски уничтожили врага в Запорожской области во время спецоперации, к которой готовились на протяжении месяца. Защитники уничтожили оккупантов и зенитно-ракетные комплексы С-300, которые обстреливали населенные пункты Украины. Об этом заявил разведчик Сил специальных операций подразделения "Бандерлоги" в Запорожской области.

Разведчики установили место, где российские военные время от времени заряжали свои ЗРК ракетами С-300 с помощью кранов. Враг время от времени менял это место. Украинские разведчики запеленговали оккупантов и мощно ударили по ним.

ВСУ уничтожили позицию оккупантов с помощью артиллерии.

"Четко вычислили время, когда там были краны, ракеты и шла зарядка одного из комплексов. Арта получила четкие координаты от разведчиков и нанесла очень меткие удары. Горело, взрывалось и детонировало два часа", - сказал разведчик.

По данным разведки, украинские военные уничтожили 7 российских зенитно-ракетных комплексов, ракеты и примерно 30 оккупантов.

ВСУ разбили оккупантов во время зарядки ЗРК С-300 / скриншот

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что в рядах российских наемников из частной военной компании "Вагнера" серьезные потери – только за сутки украинские военные "затрехсотили" почти пол сотни оккупантов-вагнеровцев. Их с ранениями доставили в медучреждение в оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области.

Напомним, российский дезертир ЧВК Вагнера Павел Николин, бежавший из зоны боевых действий в Украине, рассказал о том, зачем открыл огонь по полицейским в Новошахтинске Ростовской области. По его словам, он якобы не знал, что пересек границу, и думал, что перед ним украинские военные.

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