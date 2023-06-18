ВСУ добились успеха в наступлении, РФ несет большие потери – британская разведка

Украинские силы добились успехов на всех направлениях, где продолжают проводить операции, рассказали в разведке Британии.

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ВСУ наносят существенный урон оккупантам РФ / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Радио Свобода

За последнее время продолжаются ожесточенные бои, в ходе которых российские оккупанты, а также Украина несут значительные потери, сообщили в британской разведке.

Наиболее интенсивные столкновения сейчас продолжаются в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута, отмечается в аналитическом обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном в Twitter.

Как подчеркнули британские военные аналитики, украинские силы добились определенных успехов на всех направлениях, где продолжают проводить наступательные операции.

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Вместе с тем отмечается, что российские оккупационные войска часто проводят довольно эффективные оборонительные операции противодействия наступлению ВСУ.

"Обе стороны несут большие потери, причем российские потери, вероятно, самые высокие со времен разгара битвы за Бахмут в марте", – добавили в британской разведке.

Отчет британской разведки / @DefenceHQ

Ситуация в Бахмуте

Журналисты CNN на днях сообщили, что ВСУ добились успехов в районе Бахмута и разбили там часть российских оккупационных войск.

Однако враг оказал серьезное сопротивление, в результате чего силы обороны Украины понесли потери в военной технике.

Спикер Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый сказал, что армия Украины продвинулась в районе Бахмута. Там продолжаются бои. ВСУ наносят удары по российским оккупантам.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ВСУ продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. Движение идет на флангах. Враг теряет позицию за позицией.

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