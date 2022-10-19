ВСУ уничтожили боевика-подполковника из базы "Миротворца" / УНИАН и Анатолий Штефан

В Украине бойцы ВСУ уничтожили боевика из группировки террористов ДНР Донбассе Владимира Шейко. Об этом в своем Telegram-канале написал офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

По его данным, Шейко называл себя "Медведь", командовал артиллерийским дивизионом боевиков и называл себя "подполковником".

Детали ликвидации боевика Штефан не обнародовал. Однако известно, что Шейко раньше был занесен в базу проекта "Миротворец". И скрывался от украинских органов досудебного расследования. Дела, по которым проходил боевик, касались создания Шейко незаконных военизированных формирований и участия в их деятельности.

Напомним, ранее на войне в Украине ликвидирован офицер МВД России Геннадий Цыбульский. Оккупант уже был на пенсии, но все равно согласился подписать контракт и пошел воевать против Вооруженных сил Украины.

Ранее на войне в Украине ВСУ ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.

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