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Ядерный терроризм РФ: путинская крылатая ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС

26 июня 2022, 09:47

Утром 26 июня Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Вражеский снаряд, который летел в сторону столицы, заметили над атомной электростанцией.

крылатая ракета
Крылатая ракета РФ пролетела критически низко над Южноукраинской атомной электростанцией / Фото energoatom_ua

Утром в воскресенье, 26 июня, примерно около шести часов утра крылатая ракета оккупантов пролетела критически низко над Южноукраинской атомной электростанцией. Вражеский снаряд, вероятно, был выпущен в сторону Киева, где сегодня гремели взрывы.

Как сообщает пресс-служба Энергоатома, Россия совершила очередной акт ядерного терроризма.

"В очередной раз обращаем внимание международного сообщества на факты бездумных действий России. Она продолжает ставить под угрозу безопасность не только Украины, но всей Европы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что любое повреждение энергоблока будет иметь серьезные последствия и может угрожать миру страшной ядерной катастрофой.

Как сообщал Главред, 26 июня в Киеве прогремели мощные взрывы. Российская ракета ударила в жилой дом в Шевченковском районе столицы. Пока что известно об одном погибшем.

Спасательная операция после удара российской ракеты в жилой дом продолжается. Спасатели пытаются достать маму пострадавшей 7-летней девочки, которую достали из-под завалов. 38-летнюю женщину придавило плитой.

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