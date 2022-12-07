Защитники Украины 'умножили на ноль' наемников из ЧВК 'Вагнер'

ВСУ ударили по "вагнеровцам", которые переносили с одной позиции на другую своего сослуживца. Дойти до места назначения оккупантам не удалось.

Сначала прямым ударом ВСУ уничтожили четырех "вагнеровцев" / скриншот

Защитники Украины ликвидировали очередную группу российских оккупантов из ЧВК "Вагнер" на одном из участков фронта.

Наши воины ударили по "вагнеровцам", которые переносили с одной позиции на другую своего погибшего или раненого сослуживца. Дойти до места назначения оккупантам не удалось. Видео было опубликовано в Telegram-канале Стратком ВСУ.

Сначала прямым ударом ВСУ уничтожили четырех из них. Тем захватчикам, которые шли впереди, удалось спастись, после чего они пытались спрятаться на другой замаскированной позиции.

Однако, это не помогло боевикам ЧВК "Вагнер" остаться в живых – воины ВСУ обнаружили и успешно "демилитаризовали" противника.

Как сообщал Главред, в России могли казнить кувалдой еще одного осужденного, которого в тюрьме завербовали на войну против Украины. Перед смертью мужчина сообщил жене, что его везут на расстрел из-за "массового дезертирства в его роте". В ЧВК "Вагнера" открестились от убийства захватчика. Российские правозащитники считают, что Виктор Севальнев мог быть в другой частной военной компании, тоже использующей методы "вагнеровцев".

Напомним, наемники ЧВК "Вагнера" устроили жестокую расправу с мобилизованными российскими оккупантами из-за того, что они не хотели идти в бой первыми. Бывшие заключенные, которых завербовали воевать против Украины в составе этой ЧВК, убили 19 мобилизованных.

Другие новости: